Si avvicina l'esordio di sabato sera a Como, ma in casa Cagliari si continua a lavorare su entrate e uscite. Manca poco per chiudere col Pisa la cessione dei due fratelli Tramoni, Matteo e Lisandru. E allora per coprire il buco lasciato in attacco, il Cagliari ha accelerato col Torino per l'arrivo in rossoblù di Vincenzo Millico, 22 anni da compiere venerdì prossimo. Millico, attaccante esterno, lo scorso anno ha giocato in prestito al Cosenza (con Di Pardo), collezionando 20 presenze, con 3 reti e un assist.

Ma in casa rossoblù si cerca anche di superare l'emergenza in difesa, visto che a Como non ci sarà lo squalificato Altare e anche Walukiewicz è quasi certamente out. E dall'Avellino è in arrivo Alberto Dossena, classe '98, fisico da corazziere (195 centimetri d'altezza), cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, 28 presenze lo scorso anno in C (tra campionato e playoff).

Sia Millico che Dossena in mattinata sono attesi a Villa Stuart per le visite mediche e poi raggiungeranno i nuovi compagni di squadra.

