Dopo lo sbarco nell’isola di Yerry Mina, rinforzo per la difesa rossoblù, il Cagliari chiude anche per il centrocampista. Arriva dal Napoli Gianluca Gaetano, interno classe 2000 che quest’anno ha messo insieme nove presenze e un gol.

Cresciuto nelle giovanili azzurre, si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito secco, e andrà a rinforzare il parco giocatori in mediana a disposizione di Claudio Ranieri. Ma il mercato in entrata potrebbe non essere concluso.

Si lavora per mettere la ciliegina sulla torta a questi due giorni molto attivi sul fronte mercato: il nome è quello di Antonin Barak, che la Fiorentina potrebbe lasciar partire se riuscisse a chiudere per un innesto offensivo. Il gong del mercato è previsto per le 20, il tempo stringe ma la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

