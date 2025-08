In attesa della prima edizione del Trofeo Gigi Riva, che si terrà stasera all'Unipol Domus (il via dell'evento è alle 19, calcio d'inizio dell'amichevole fra Cagliari e Saint-Étienne alle 20.30 con radiocronaca in diretta su Radiolina), il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso e il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon hanno fatto visita al Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. Un momento che fa parte del tour che il nuovo ct ha cominciato nei ritiri delle squadre di Serie A, in attesa del suo esordio in panchina fra un mese con l'Estonia.

Assieme a Gattuso e Buffon era presente il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi. La delegazione azzurra è stata accolta dal consigliere d'amministrazione Nicola Riva: col figlio del Mito, per il Cagliari Calcio, presenti anche il direttore sportivo Guido Angelozzi, Andrea Cossu (che ora fa parte dell'area scouting) e il team manager Alessandro Steri.

Gattuso, Buffon e Viscidi hanno assistito all'allenamento di rifinitura del Cagliari, l'ultimo prima dell'amichevole contro il Saint-Étienne, e hanno parlato a lungo con Fabio Pisacane e il suo staff (il preparatore dei portieri Luca Bucci è stato compagno di reparto di Buffon a inizio carriera al Parma, dal 1995 al 1997).

Stasera, Buffon e Gattuso saranno in tribuna all'Unipol Domus per celebrare Gigi Riva, con cui hanno condiviso diversi anni in Nazionale. Dopo Cagliari, il tour del ct (che ha già toccato Roma, Juventus e Inter) proseguirà mercoledì a Bologna, poi mercoledì 13 sarà a Udine per la finale di Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham.

