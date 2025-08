Due ore di show, poi il piatto forte dell’amichevole fra Cagliari e Saint-Étienne. È il programma della prima edizione del Trofeo Gigi Riva: all’Unipol Domus la partita inizierà alle 20.30, ma il via delle celebrazioni in onore di Rombo di Tuono prende il via molto prima del fischio d’inizio dell’arbitro Giuseppe Collu, cagliaritano e da un mese unico fischietto sardo a disposizione della Can. Dopo il talk “Sport, Crescita e Sviluppo”, stamattina al Rettorato dell'Università di Cagliari, la giornata prosegue con una serie di appuntamenti allo stadio a partire dalle 18.30. Ieri, invece, la partita è stata presentata con un evento nella sede dell’Unione Sarda.

All’Unipol Domus cancelli aperti dalle 18. Mezz’ora dopo il via ufficiale: animazione per famiglie, baby dance, Pully e i bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, protagonisti in campo con mini-sfide e giochi. Ad aprire la serata sono i più piccoli, dando il via al clima festoso e popolare dell’evento. Dalle 19, il racconto dello speaker ufficiale dell'evento Filippo Ferraro per accompagnare il pubblico tra musica, spettacolo e sport.

A livello musicale, l'organizzazione ha definito una proposta artistica volutamente diversificata nei linguaggi e nei generi, pensata per raccontare Gigi Riva attraverso emozioni, ritmi e visioni differenti. Chiara Effe, cantautrice sarda, interpreta il brano “Undici”, scritto in omaggio a Riva: un testo intenso che racconta l’uomo, il campione e la sua eredità.

Sul palco anche il trio internazionale composto da James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle: una traduzione inglese di "Andrea" di Fabrizio De André, un brano originale e una dedica speciale a Riva. Quindi Moses Concas & Band, con una performance che mixa beatbox, armonica e groove urbano con sonorità fortemente identitarie.

Nell'immediato prepartita, in campo il commissario tecnico Gennaro Gattuso e il capo delegazione dell'Italia Gianluigi Buffon, che stamattina hanno visitato il Crai Sport Center di Assemini. Le due leggende della Nazionale hanno condiviso con Riva tantissimi momenti in azzurro, negli anni in cui il Mito è stato team manager (su tutti la spedizione in Germania che portò alla vittoria dei Mondiali del 2006).

Alle 20.30 l'ingresso in campo delle due squadre, Cagliari e Saint-Étienne, che si ritrovano a quasi 55 anni dalla storica sfida di Coppa dei Campioni del 16 settembre 1970: ad accompagnarle i bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, in un'unione tra passato, presente e futuro. Durante l’intervallo, dj set di Manuel Cozzolino dedicato ai 50 anni di Radiolina, che trasmette la radiocronaca in diretta con Lele Casini.

In chiusura la premiazione (rigori in caso di parità al 90'): il trofeo è un'opera originale e moderna realizzata dall’artigiano sardo Fernando Mussone, scolpita in marmo di Orosei e legno di ginepro. All'Unipol Domus aperti i settori Curva Nord, Distinti e Tribuna. Chi aveva acquistato i biglietti in Curva Sud può accedere – con lo stesso tagliando – nel settore Distinti.

