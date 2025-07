Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon all’Unipol Domus per ricordare Rombo di Tuono. Saranno due degli ospiti speciali del Trofeo Gigi Riva, un grande evento che unisce sport, musica, memoria e comunità. Da parte loro, due protagonisti della Nazionale, un omaggio sentito che darà voce al legame tra generazioni di campioni. L'appuntamento per la prima edizione è fissato per il 2 agosto, col calcio d’inizio alle ore 20.30 ma diverse attività già da due ore prima. E da una settimana è aperta la vendita dei biglietti.

La serata rappresenterà anche un tuffo nel passato: il Cagliari affronterà il Saint-Étienne, la stessa squadra che 55 anni fa lo attendeva al Sant'Elia nel debutto in Coppa dei Campioni, con un memorabile 3-0 e una doppietta storica di Riva. Dalle 18.30 per il pubblico animazione per famiglie, baby dance e Pully. I bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, protagonisti in campo con mini-sfide e giochi. Chiara Effe, cantautrice sarda, interpreterà il brano "Undici", scritto in omaggio a Riva.

Sul palco anche il trio internazionale composto da James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle, con un set esclusivo che includerà una traduzione inglese di “Andrea” di Fabrizio De André, un brano originale e una dedica speciale a Riva. A caricare ancor di più la serata, ci penseranno Moses Concas & Band con una performance potente e contemporanea – in equilibrio tra beatbox, armonica e groove urbano e con sonorità fortemente identitarie. A seguire, Cagliari e Saint-Étienne scenderanno in campo accompagnati proprio dai bambini della Scuola Calcio Gigi Riva.

Durante l’intervallo ci sarà uno spazio dedicato alle celebrazioni per i 50 anni di Radiolina. Manuel Cozzolino sarà alla consolle, per un momento celebrativo della radio storica della Sardegna che accompagnerà, con la diretta di Lele Casini, l’evento e la partita. La serata si concluderà con la premiazione del trofeo, un’opera originale e moderna realizzata dall’artigiano sardo Fernando Mussone, scolpita in marmo di Orosei e legno di ginepro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata