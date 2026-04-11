È una finalissima, come ha voluto precisare – senza giri di parole – Fabio Pisacane nella conferenza stampa di presentazione. Cagliari-Cremonese, oggi alle 15, mette in palio un gran pezzo di salvezza: se i rossoblù, senza vittorie dal 31 gennaio e reduci da 4 sconfitte consecutive, si rimettono in carreggiata danno una spallata alla crisi, altrimenti la situazione sarebbe ancor più complessa. Per levarsi dalle sabbie mobili, il tecnico punta su Gennaro Borrelli: per tutto il momento no è stato fuori, è rientrato sabato scorso a Reggio Emilia col Sassuolo. Sarà supportato da Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho, in quello che potrebbe essere un 4-3-3.

È stata una settimana complessa, con il ritiro avviato lunedì (a Pasquetta) e interrotto solo fra mercoledì sera e giovedì mattina. Dal Crai Sport Center di Assemini emergono come scelte quelle di Juan Rodríguez con Yerry Mina, mentre il rientrante Alberto Dossena va in panchina. A centrocampo Luca Mazzitelli con Alessandro Deiola e Gianluca Gaetano (fuori Michel Adopo), . Nella Cremonese di Marco Giampaolo, privo di Jamie Vardy ci sarà il grande ex Sebastiano Luperto: ultima partita giocata col Cagliari il 31 gennaio, contro il Verona. Proprio l’ultima vittoria.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Cremonese: arbitra Daniele Doveri (sezione Roma 1), in campo alle 15. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina la radiocronaca in diretta dall’Unipol Domus (atteso il tutto esaurito) con pre e post partita.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Deiola; S. Esposito, Borrelli, Folorunsho.

In panchina: Sherri, Ciocci, Adopo, Kılıçsoy, Raterink, Belotti, Albarracín, Dossena, I. Sulemana, Liteta, Zappa, Mendy, Zé Pedro, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Cremonese: in arrivo.

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