È stato Gennaro Borrelli ad avviare il ribaltone di Milan-Cagliari, con il tocco in anticipo su Maignan per pareggiare il gol a freddo di Saelemaekers prima del definitivo 1-2 di Juan Rodríguez. Una rete al Meazza, che gli permette di chiudere al meglio una stagione dove spesso è dovuto rimanere fuori per infortunio. «Siamo contenti di aver regalato una vittoria così ai nostri tifosi», le sue parole a caldo. «Siamo contenti di questa prestazione, il Cagliari non vinceva da tempo a San Siro. Aver segnato è un sogno che si avvera».

Due gol consecutivi, su sei stagionali (cinque in Serie A e uno in Coppa Italia) per Borrelli, che aveva segnato nella vittoria sull’Atalanta dove poi si era fermato per infortunio, rientrando in campo solo oggi. «Abbiamo fatto una grande partita, è una grande emozione. Aver fatto gol a San Siro ti resta dentro, ci portiamo a casa questa vittoria che ci siamo meritati per quello che si è visto in campo».

Borrelli ha vinto il premio di Player of the Match di Milan-Cagliari, il migliore in campo ufficiale. «Da questa serata ci rimane tanta bellezza: siamo felici di aver concluso così questa stagione», completa la sua analisi.

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