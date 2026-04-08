L’avvicinamento al delicatissimo scontro salvezza di sabato alle 15, Cagliari-Cremonese, si compone di un altro tassello: l’arbitro. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 il direttore di gara del fondamentale match della Domus, per la trentaduesima giornata di Serie A, che i rossoblù stanno preparando nel ritiro del Crai Sport Center di Assemini. Con lui gli assistenti Filippo Bercigli (sezione Firenze) e Federico Fontani (Siena), quarto ufficiale Livio Marinelli (Tivoli). Al Var l’arbitro Marco Guida (Torre Annunziata) e l’assistente Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo).

Doveri è reduce da un big match: Napoli-Milan, la sera di Pasquetta, arbitrato in maniera positiva e senza particolari contestazioni. È fra i più utilizzati in questa Serie A e l’unico precedente stagionale coi rossoblù è positivo: Torino-Cagliari 1-2 del 27 dicembre, nonostante un rigore negato a Idrissi in avvio. In tutto sono 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, con l’esordio datato 28 febbraio 2010 a Verona col Chievo (2-1). E c’era lui in altri due scontri salvezza fondamentali vinti: nel 2021 a Benevento (1-3) e nel 2024 a Reggio Emilia col Sassuolo (0-2).

Queste tutte le designazioni per la trentaduesima giornata di Serie A, al via venerdì.

Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20.45 – Ermanno Feliciani

Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15 – Daniele Doveri

Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15 – Kevin Bonacina

Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18 – Matteo Marchetti

Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20.45 – Fabio Maresca

Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12.30 – Antonio Rapuano

Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15 – Marco Di Bello

Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18 – Andrea Colombo

Como-Inter domenica 12 aprile ore 20.45 – Davide Massa

Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20.45 – Michael Fabbri

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