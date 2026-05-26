Hanno preso il via a Tortolì le attività della "Grifone 2026", l'esercitazione internazionale, interforze e interagenzia organizzata dall'Aeronautica Militare con il coordinamento congiunto delle attività a terra a cura del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività si concluderanno il 29 maggio. L'esercitazione rappresenta la più importante attività del settore Sar - Search and Rescue organizzata annualmente dall'Aeronautica ed è finalizzata a rafforzare le capacità di pianificazione, coordinamento e condotta di operazioni complesse di ricerca e soccorso in ambiente montano e impervio.

«Nel corso della settimana – si legge in una nota - gli equipaggi e il personale coinvolto opereranno in scenari ad elevato realismo, volti a consolidare l'integrazione tra le diverse componenti operative e a migliorare l'efficacia dell'intervento in contesti complessi».

(Unioneonline/A.D)

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