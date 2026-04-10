Ancora niente recupero per Leonardo Pavoletti, che dopo il Sassuolo salterà anche Cagliari-Cremonese. Per completare l’attacco, Fabio Pisacane ha convocato dalla Primavera Paul Mendy: continua a essere a disposizione il giovane attaccante classe 2007, già visto in campo negli ultimi due spezzoni di partita. Per i rossoblù domani alle 15 sarà uno scontro diretto fondamentale nella corsa salvezza, contro la terzultima in classifica.

Come anticipato da Pisacane nella conferenza stampa di questo pomeriggio, oltre a Pavoletti restano fuori Mattia Felici e Riyad Idrissi che hanno già finito anzitempo la stagione per i rispettivi infortuni al ginocchio. Prima convocazione in casa per Andrea Belotti, rientrato a disposizione sabato scorso ma in trasferta a Reggio Emilia: da capire se potrà esserci spazio per lui, a oltre sei mesi dalla lesione al legamento crociato anteriore contro l’Inter.

Questi i 25 convocati di Pisacane per Cagliari-Cremonese.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;
Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Othniël Raterink, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;
Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Ibrahim Sulemana;
Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy, Yael Trepy.

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