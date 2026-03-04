Lavori individuali per Alessandro Deiola, che ancora non si è nuovamente unito al gruppo rossoblù alla vigilia di Cagliari-Milan (con annessa ricaduta un mese fa). Per il centrocampista di nuovo rinviato il pieno recupero, resta quindi da valutare in vista della partita di sabato alle 15 col Como. Sarà rivalutato domani, nella seduta mattutina. Agli ordini dello staff tecnico, l’allenamento odierno del Cagliari è iniziato con delle esercitazioni tecniche, accompagnate da sviluppi di gioco e una partita, giocata su campo ridotto.

Anche oggi, come nella giornata di ieri, al Crai Sport Center di Assemini presenti gli allievi del Master Uefa Pro, il corso per allenatori di più alta formazione in Italia. In testa il presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri, e il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta: entrambi ex rossoblù, il primo da allenatore e il secondo da responsabile del settore giovanile. Con loro, fra i corsisti, un altro ex Cagliari come Cristiano Del Grosso ma anche i vari Simone Bentivoglio, l’ex Milan Vikash Dhorasoo, l’ex portiere di Inter e Udinese Samir Handanović, l’ex di Juventus e Lazio Stephan Lichtsteiner e Franck Ribéry, campione d’Europa col Bayern Monaco e visto in Serie A con Fiorentina e Salernitana.

«Ė stato un onore ospitare qui nel nostro centro sportivo il Master Uefa Pro», il saluto dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. «Appena qualche mese fa c’ero io su quei banchi, oggi mi riempie di orgoglio poter trasmettere ai colleghi la mia esperienza, le mie conoscenze, poter dare, nel mio piccolo, dei consigli. È stata una due giorni proficua, con tanti momenti di confronto, scambi di idee che sono alla base della nostra professione. A tutti i corsisti va il mio più grande in bocca al lupo».

