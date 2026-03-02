Primo allenamento della settimana per il Cagliari, dopo che Fabio Pisacane aveva dato alla squadra il weekend libero a seguito del pareggio per 1-1 di venerdì scorso a Parma. Osservato speciale al Crai Sport Center di Assemini Alessandro Deiola: il centrocampista è fuori da due mesi, complice un infortunio al retto femorale della coscia destra con annessa ricaduta, e oggi ha svolto lavoro personalizzato.

Deiola sarà rivalutato nel corso della settimana, che prevede come momento principale il match (in anticipo) col Como sabato alle ore 15 alla Domus. Dove tornerà Yerry Mina, che al Tardini ha scontato la squalifica per il cartellino rosso rimediato nove giorni fa in Cagliari-Lazio.

L’allenamento del Cagliari ha visto una prima fase del lavoro svolta in palestra, poi in campo squadra impegnata in esercizi di attivazione e dedicati a sviluppare la fase di possesso. A chiudere una partita giocata su campo ridotto a ranghi misti. Domani Pisacane e il suo staff hanno previsto una seduta mattutina.

© Riproduzione riservata