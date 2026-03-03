Lavori personalizzati per Alessandro Deiola. Come nella ripresa di ieri, il centrocampista di San Gavino ha lavorato a parte nel secondo allenamento della settimana in vista di Cagliari-Como (sabato ore 15 all’Unipol Domus). Le possibilità di vederlo quantomeno fra i convocati passano da un rientro in gruppo fra domani e venerdì, così come per gli altri due infortunati sulla via del recupero che sperano di recuperare: Gennaro Borrelli e Gianluca Gaetano.

Al Crai Sport Center di Assemini, la seduta di stamattina del Cagliari è iniziata in palestra. A seguire la squadra si è trasferita in campo, per svolgere dei lavori atletici e delle esercitazioni tecniche: a chiudere la sessione di lavoro, una serie di partitelle giocate ad alta intensità in spazi ridotti.

Domani allenamento mattutino. Stasera, invece, il Como prossimo avversario del Cagliari giocherà alle 21 l’andata delle semifinali di Coppa Italia in casa contro l’Inter. Nel frattempo, l’ex rossoblù Marko Rog – che aveva risolto il contratto a metà gennaio – ha trovato squadra: è ufficiale da oggi il tesseramento col Lokomotiva Zagabria, in Croazia, dove gioca anche un altro ex del Cagliari come Marko Pajač.

© Riproduzione riservata