«Ci aspetta una partita complicata, ma siamo pronti, vogliamo dare continuità agli ultimi risultati e avvicinarci sempre di più al nostro obiettivo».

Il portiere del Cagliari Elia Caprile, grande protagonista venerdì scorso a Parma con parate al limite del surreale, lancia ora la sfida al Como in vista del match in programma sabato alle 15 alla Unipol Domus.

«Sarà una partita difficile contro una squadra forte che sta dimostrando di meritarsi il quinto posto. Ci stiamo preparando bene e non vediamo l’ora che arrivi sabato per metterci alla prova», afferma il numero uno rossoblù nell’incontro con i media presso il locale “Doppio Malto” all’interno del centro commerciale di Sestu La Corte del Sole. La Nazionale? «È un sogno, lavoro tutti i giorni per essere chiamato, ma la concentrazione è solo sul Cagliari».

Del quale è stato più volte capitano in questo campionato. «Un onore per me, oltre che una grande responsabilità che sto imparando a gestire».

Che cosa rappresentano il Cagliari e Cagliari? «Il Cagliari è la squadra che mi ha permesso di rilanciarmi quando giocavo poco e le sarò sempre grato. Cagliari è la città dove è nato mio figlio e con questo credo di aver detto tutto».

