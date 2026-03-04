Il giudice sportivo si è espresso, e Cabrera salterà la trasferta di Ischia per squalifica. Il centrocampista dell’Olbia ha rimediato domenica contro il Budoni un cartellino giallo, il quinto in campionato che fa scattare il turno di stop per somma di ammonizioni.

Stesso destino per Saggia, che sconterà contro l’Ischia la seconda delle tre giornate per il rosso diretto contro la Flaminia Civita Castellana. Torneranno invece a diposizione in occasione del match del 15 marzo, che segnerà la ripresa della Serie D dopo la sosta per la Viareggio Cup, Biancu e Santi, assenti proprio per squalifica nel derby di Gallura, mentre la speranza è che per allora possano recuperare Ragatzu, Mameli, Viscovo e Anelli, alle prese con infortuni di diversa entità. In particolare, i primi due sono usciti malconci dalla sfida del Nespoli, rispettivamente per una botta a una caviglia e un trauma a un ginocchio, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Ritrovata la vittoria dopo un intero girone di digiuno, l’Olbia, terzultima nel girone G con 24 punti, è determinata a ripetersi a Ischia per migliorare innanzitutto una classifica ancora deficitaria. Reduce da tre vittorie consecutive, e in campo questo pomeriggio per il recupero dell’incontro con la Flaminia, l’avversario è di quelli impegnativi, ma a otto giornate dalla fine della stagione regolare tutto è possibile, anche la salvezza diretta, fermo restando che il primo obiettivo è assicurarsi i playout.

Per la cronaca, Ischia-Olbia si giocherà alle 11 come le altre gare casalinghe dei campani con le formazioni sarde (vedi quella col Budoni del 14 settembre, le partite con Latte Dolce e Monastir del 19 e 26 ottobre e la sfida con la Costa Orientale Sarda del 18 gennaio).

