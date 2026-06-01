Lutto nel mondo del calcio per la morte di Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo passato nei campionati italiani tra le maglie di Cagliari Calcio, Bologna FC 1909, SPAL, SSC Bari e UC Sampdoria. Il calciatore è morto a 33 anni, a nove giorni dal grave incidente stradale che lo aveva coinvolto mentre viaggiava in moto nella sua città natale, Ioannina.

Secondo una prima ricostruzione, la moto guidata da Oikonomou si era scontrata con un’auto. Nell’impatto il difensore aveva riportato gravissime ferite alla testa ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove era stato sottoposto a un delicato intervento.

Oikonomou aveva iniziato la sua carriera nel PAS Giannina prima del trasferimento in Italia, nel 2013, al Cagliari. Negli anni successivi aveva costruito gran parte della sua carriera nel calcio italiano, diventando un volto conosciuto soprattutto tra Serie A e Serie B.

(Unioneonline)

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