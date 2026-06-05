Il Cagliari ha esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Márton Prettenhoffer dall’Eto Gyor. Il giovane calciatore ungherese, classe 2008, ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento a favore del club per ulteriori quattro stagioni.

Lo rende noto il Cagliari. Difensore mancino, Prettenhoffer è entrato a far parte del settore giovanile rossoblù nell’estate 2024, totalizzando 26 presenze nell’Under 17 arrivata sino ai quarti di finale nei play-off Scudetto. Nella stagione appena trascorsa, oltre ad essere impiegato anche in U18, ha fatto parte dell’Under 20 facendo il suo esordio nel campionato Primavera 1 il 17 dicembre 2025, nella vittoria casalinga per 1-0 contro l’Atalanta: ha collezionato 10 gare, contribuendo ai risultati di squadra.

Nel giro delle nazionali giovanili del suo Paese, in questa stagione ha fatto il suo debutto con l’Under 19 ungherese, in cui ha giocato tre gare agli Europei di categoria.

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata