Terra di longevità, in Sardegna risiedono 737 centenari (sei stranieri), di cui 608 donne. Secondo l'analisi del Centro Studi Cipnes Gallura, che ha elaborato i dati Istat fino al primo gennaio 2026, gli abitanti che hanno compiuto il secolo di vita in Sardegna sono anche in aumento: più 327 rispetto al 2019 in cui erano 410, con una leggera flessione, di poche unità, nel 2023 e nel 2024.

Non solo in Ogliastra, storicamente associata alla blue zone dell'Isola, la concentrazione di centenari è maggiore nel nord della Sardegna, con il 26 per cento del totale regionale: 193 residenti di cento anni di cui 60 in Gallura, con Olbia in testa alla lista dei ventisei Comuni della Provincia per il più alto numero di centenari, ne conta 12, seguita da Arzachena che con sette entra all'interno della blue zone.

I dati del Cipnes confermano una distribuzione territoriale ampia della longevità: nel Sud Sardegna se ne rilevano 181 pari al 24,5 per cento del totale della regione, a Cagliari 157 pari al 21,3 per cento, a Nuoro 123 pari a 16,6 per cento e a Oristano 83 pari all'11,2 per cento.

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