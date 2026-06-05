Sedici reti in Austria, Kingstone Mutandwa torna in rossoblùPreso a titolo definitivo anche il difensore mancino Prettenhoffer
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Primi movimenti di mercato del Cagliari. Il club ha esercitato l'opzione di controriscatto per il trasferimento in rossoblù a titolo definitivo di Kingstone Mutandwa, dopo che il Sv Ried, club austriaco in cui il calciatore ha giocato in prestito nella stagione 2025/26, si è avvalso del proprio diritto di opzione.
Il giovane attaccante zambiano, classe 2003, ha esordito in Serie A con il Cagliari il 3 marzo 2024, segnando la sua prima rete il 23 maggio contro la Fiorentina all'Unipol Domus.
Dopo 12 presenze totali con la prima squadra, tra campionato e Coppa Italia, e 23 gare e 8 reti con la Primavera, l'estate scorsa si è trasferito nel massimo campionato austriaco ed è risultato tra i migliori attaccanti della stagione in Bundesliga: con la maglia del Ried ha realizzato in tutto 16 reti e 4 assist in 37 gare. Dal 1° luglio l'attaccante ritornerà in rossoblù.
(Unioneonline/A.D)