"Grazie mister!". Dopo l'annuncio di ieri di Antonio Conte sul suo profilo Instagram, arriva oggi con una nota del Calcio Napoli la comunicazione ufficiale della risoluzione del contratto tra le parti. "La SSC Napoli - è scritto nella nota - comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre".

"All'allenatore ed al suo staff - conclude la nota - i nostri ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!".

In pole position per sedersi sulla panchina azzurra ci sarebbe Max Allegri, esonerato dal Milan dopo la mancata qualificazione in Champion League.

(Unioneonline)

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