Dalle star agli esordienti, ecco i 1.248 giocatori che prenderanno parte al Mondiale di calcio 2026. Definite le rose delle 48 squadre per il torneo iridato formato extra large: 104 partite in Canada, Messico e Stati Uniti, con 357 giocatori che tornano dopo almeno una precedente presenza iridata. Festeggiano la sesta invece Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa.

Notevole la forbice generazionale, con oltre 25 anni che separano il giocatore più anziano (lo scozzese Craig Gordon, 43 anni e 162 giorni) dal più giovane (il messicano Gilberto Mora 17 e 240 giorni).

Sono 22 giocatori Under 20 e sette già quarantenni, mentre in campo ci saranno 22 vincitori dei mondiali. Esordi assoluti per le nazionali di Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan (891 giocatori al debutto iridato).

Queste le liste delle 48 squadre pubblicate dalla Fifa.

GIRONE A

COREA DEL SUD - Portieri: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-woo (Ulsan HD). Difensori: Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang Zhiye), Seol Young-woo (Stella Rossa), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yi-je (Jeonbuk Hyundai) Centrocampisti: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Kang-in (PSg), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton). Attaccanti: Son Heung-min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland). Ct Hong Myung-bo

MESSICO - Portieri: Rangel (Chivas), Achevedo (Santos Laguna), Ochoa (Ael Limassol). Difensori: Reyes (Club America), Gallardo (Toluca), Sanchez (Paok Salonicco), Montes (Lokomotiv Mosca), Vasquez (Genoa), Chavez (Az Alkmaar). Centrocampisti: Lira (Cruz Azul), Romo (Chivas), Vargas (Atletico Madrid), Gutierrez (Chivas), Pineda (Aek Atene), Alvarez (Fenerbahce), Mora (Club Tijuana), Huerta (Anderlecht), Fidalgo (Real Betis), Chavez (Dinamo Kiev). Attaccanti: Alvarado (Chivas), Vega (Toluca), Quiñones (Al-Qadsiah), Gimenez (Milan), Martinez (Pumas), Gonzalez (Chivas), Jimenez (Fulham). Ct Javier Aguirre.

REPUBBLICA CECA - Portieri: Hornicek (Braga), Kovar (PSV Eindhoven), Stanek (Slavia Praga). Difensori: Coufal (Hoffenheim), Doudera (Slavia Praga), Holes (Slavia Praga), Hranac (Hoffenheim), Chaloupek (Slavia Praga), Jurasek (Slavia Praga), Krejci (Wolverhampton), Zeleny (Sparta Praga), Zima (Slavia Praga). Centrocampisti: Cerv (Viktoria Plzen), Darida (Hradec Kralove), Provod (Slavia Praga), Sadilek (Slavia Praga), Sochurek (Sparta Praga), Sojka (Viktoria Plzen), Soucek (West Ham), Sulc (Lyon), Visinsky (Viktoria Plzen). Attaccanti: Chory (Slavia Praga), Hlozek (Hoffenheim), Chytil (Slavia Praga), Kuchta (Sparta Praga), Schick (Bayer Leverkusen). Ct. Miroslav Koubek.

SUDAFRICA - Portieri: Williams (Mamelodi Sundowns), Goss (Siwelele), Chaine (Orlando Pirates). Difensori: Modiba (Mamelodi Sundowns), Mudau (Mamelodi Sundowns), Sibisi (Orlando Pirates), Mbokazi (Chicago Fire), Okon (Hannover), Kabini (Molde), Ndamane (Mamelodi Sundowns), Matuludi (Polokwane City), Cross (Kaizer Chiefs), Makhanya (Philadelphia Union). Centrocampisti: Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sithole (Tondela), Mbatha (Orlando Pirates), Adams (Mamelodi Sundowns). Attaccanti: Zwane (Mamelodi Sundowns), Foster (Burnley), Makgopa (Orlando Pirates), Appollis (Orlando Pirates), Rayners (Mamelodi Sundowns), Mofokeng (Orlando Pirates), Maseko (Ael Limassol), Moremi (Orlando Pirates), Sebelebele (Orlando Pirates). Ct Hugo Broos.

GIRONE B

BOSNIA - Portieri: Vasilj (St Pauli), Zlomislic (Rijeka), Jurkas (Borac). Difensori: Dedic (Benfica), Katic (Schalke 04), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens), Mujakic (Eyupspor), Muharemovic (Sassuolo), Kolasinac (Atalanta), Hadzikadunic (Sampdoria). Centrocampisti: Hadziahmetovic (Hull City), Sunjic (Pafos), Tahirovic (Br›ndby), Burnic (Karlsruhe), Gigovic (Young Boys), Mahmic (Slovan Liberec), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Alajbegovic (Salisburgo), Bajraktarevic (Psv). Attaccanti: Bazdar (Jagiellonia), Lukic (Cluj), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Demirovic (Stoccarda), Dzeko (Schalke 04). Ct Sergej Barbarez

CANADA - Portieri: Crepeau (Orlando), St. Clair (Inter Miami), Goodman (Crystal Palace). Difensori: Cornelius (Marsiglia), Laryea (Toronto), Sigur (Hadjuk Spalato), Waterman (Chicago), De Fougerolles (Fulham), Bombito (Nizza), Johnston (Celtic), Davies (Bayern Monaco), Jones (Middlesbrough). Centrocampisti: Eustaquio (Porto), Konè (Sassuolo), Buchanan (Villarreal), Choiniere (Los Angeles FC), Ahmed (Norwich), Saliba (Anderlecht), Millar (Hull City), Flores (Tigres), Shaffelburg (Los Angeles FC), Osorio (Toronto). Attaccanti: David (Juventus), Larin (Southampton), David (Union Saint-Gilloise), Oluwaseyi (Villarreal). Ct Jesse Marsch

QATAR - Portieri: Abunada (Al-Rayyan), Barsham (Al-Sadd), Zakaria (Al-Duhail). Difensori: Al-Alawi (Al-Gharafa), Khoukhi (Al-Sadd), Elamin (Al-Duhail), Mendes (Al-Wakrah), Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hussain (Al-Arabi), Al-Brake (Al-Duhail). Centrocampisti: Madibo (Al-Duhail), Hatem (Al-Rayyan), Fatehi (Al-Arabi), Boudiaf (Al-Duhail), Gaber (Al-Rayyan), Al-Mannai (Al-Shamal). Attaccanti: Al-Ganehi (Al-Gharafa), Alaaeldin (Al-Gharafa), Afif (Al-Sadd), A. Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Al-Haydos (Al-Sadd), Muntari (Al-Gharafa), Jamshid (Al-Duhail), Abdurisag (Al-Sadd). Ct Julen Lopetegui

SVIZZERA - Portieri: Kobel (Borussia Dortmund), Keller (Young Boys), Mvogo (Lorient). Difensori: Ricardo Rodriguez (Betis Siviglia), Akanji (Inter), Widmer (Mainz), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Muheim (Amburgo), Amenda (Eintracht Francoforte), Comert (Valencia), Jaquez (Stoccarda). Centrocampisti: Aebischer (Pisa), Fassnacht (Young Boys), Freuler (Bologna), Jashari (Milan), Manzambi (Friburgo), Rieder (Augusta), Sow (Siviglia), Xhaka (Sunderland), Zakaria (Monaco) Attaccanti: Amdouni (Burnley), Embolo (Rennes), Itten (Fortuna Dusseldorf), Ndoye (Nottingham Forest), Okafor (Leeds), Vargas (Siviglia). Ct Murat Yakin

GIRONE C

BRASILE - Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio). Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo, (Flamengo) Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenla), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Psg), Wesley (Roma). Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Fabinho (Al-Ittihad). Attaccanti: Endrick (Lione), Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcellona). Ct Carlo Ancelotti

HAITI - Portieri: Placide (Bastia), A. Pierre (Sochaux), Duverger (Cosmos Koblenz). Difensori: Arcus (Angers), Paugain (Zulte Waregem), Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Experience (Nancy), Duverne (Gent), Ade (LDU Quito), Delcroix (Lugano), Thermoncy (Young Boys). Centrocampisti: Sainté (El Paso Locomotive), L. Pierre (Vizela), Danley (Philadelphia Union), Bellegarde (Wolves), W. Pierre (Violette), Simon (FC Tatran Presov). Attaccanti: Deedson (Dallas), Casimir (Auxerre), Etienne (Toronto), Providence (Almere), Nazon (Esteghlal), Pierrot (Çaykur Rizespor), Isidor (Sunderland), Fortuné (Viezla), Joseph (Ferencváros). Ct Sebastien Migné. MAROCCO - Portieri: Bonou (Al-Hilal), El Kajoui (Rs Berkane), Tagnaouti (Moghreb Tetouan). Difensori: Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al-Ahly), Aguerd (Olympique Marsiglia), Riad (Crystal Palace), Diop (Fulham), Halhal (Malines), Hakimi (Psg), El Ouahdi (Genk). Centrocampisti: El Mourabet (Strasburgo), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis Siviglia), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stoccarda), Saibari (PSV). Attaccanti: Elzazzouli (Betis Siviglia), Talbi (Sunderland), Rahimi (Al-Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime (Strasburgo), Amaimouni (Eintracht Francoforte). Ct Mohamed Ouahbi

SCOZIA - Portieri: Gordon (Hearts), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers). Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al Etiffaq), Hickey (Brentford), Hyam (Wrexham), McKenna (Dinamo Zagabria), Patterson (Everton), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic). Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Curtis (Kilmarnock), Ferguson (Bologna), Gannon-Doak (Bournemouth), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich), McTominay (Napoli), Fletcher (Manchester United). Attaccanti: Adams (Torino), Dykes (Charlton Athletic), Hirst (Ipswich), Shankland (Hearts), Stewart (Southampton). Ct Steve Clarke - GIRONE D

AUSTRALIA - Portieri: Beach (Melbourne City), Izzo (Randers), Ryan (Levante). Difensori: Behich (Melbourne City), Bos (Feyenoord), Burgess (Swansea City), Circati (Parma), Degenek (Apoel FC), Geria (Albirex Niigata), Herrington (Colorado Rapids), Italiano (Grazer), Souttar (Leicester), Trewin (New York City). Centrocampisti: Devlin (Hearts), Hrustic (Heracles Almelo), Irvine (St Pauli), Metcalfe (St Pauli), Okon-Engstler (Sydney FC), O'Neill (New York City). Attaccanti: Irankunda (Watford), Leckie (Melbourne City), Mabil (Castellon), Toure (Norwich), Velupillay (Melbourne Victory), Volpato (Sassuolo), Yengi (Machida Zelvia). Ct Tony Popovic.

PARAGUAY - Portieri: R. Fernandez (Cerro Porteno), Gill (San Lorenzo de Almagro), G. Olveira (Olimpia). Difensori: G. Velazquez (Cerro Porteno), Caceres (Dinamo Mosca), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alderete (Sunderland), Balbuena (Gremio), Canale (Lanus), J. Alonso (Atletico Mineiro), Maidana (Talleres Cordoba). Centrocampisti: Diego Gomez (Brighton), Cubas (Vancouver Whitecaps), Bobadilla (Sao Paulo), Galarza (Atlanta United), Ojeda (Orlando City), Magalhaes (Palmeiras), Gamarra (Al-Ain). Attaccanti: Caballero (Portsmouth), Almiron (Atlanta United), Enciso (Strasburgo), Ramon Sosa (Palmeiras), Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Avalos (Independiente), Pitta (Bragantino). Ct Gustavo Alfaro.

TURCHIA - Portieri: Bayindir (Manchester United), Gunok (Fenerbahce), Cakir (Galatasaray). Difensori: Akaydin (Rizespor), Bardakci (Galatasaray), Celik (Roma), Demiral (Al-Ahli), Elmall (Galatasaray), Kabak (Hoffenheim), Kadioglu (Brighton), Muldur (Fenerbahce), Soyuncu (Fenerbahce) Centrocampisti: Ayhan (Galatasaray), Calhanoglu (Inter), Kokcu (Besiktas), Ozcan (Borussia Dortmund), Yuksek (Fenerbahce) Attaccanti: Akgun (Galatasaray), Akturkoglu (Fenerbahce), Aydin (Fenerbache), Gul (Porto), Guler (Real Madrid), Kahveci (Kasimpasa), Uzun (Eintracht Francoforte), Yildiz (Juventus), Yilmaz (Galatasaray). Ct Vincenzo Montella.

STATI UNITI - Portieri: Turner (New England Revolution), Freese (New York City), Brady (Chicago Fire). Difensori: Dest (PSV), Richards (Crystal Palace), Robinson (Fulham), Trusty (Celtic), Robinson (FC Cincinnati), Ream (Charlotte FC), Freeman (Villarreal), Arfsten (Columbus Crew), McKenzie (Tolosa), Scally (Borussia Moenchengladbach). Centrocampisti: Adams (Bournemouth), Reyna (Borussia Moenchengladbach), McKennie (Juventus), Pulisic (Milan), Aaronson (Leeds United), Berhalter (Vancouver Whitecaps), Roldan (Seattle Sounders), Tillman (Bayer Leverkusen), Weah (Olympique Marsiglia), Zendejas (América) Attaccanti: Pepi (PSV), Wright (Coventry City), Balogun (Monaco). Ct Mauricio Pochettino

GIRONE E

CURAÇAO - Portieri: Bodak (Telstar), Doornbusch (Venlo), Room (Miami FC). Difensori: Bazoer (Konyaspor), Brenet (Kayserispor), Van Eijma (RKC Waalwijk), Floranus (PEC Zwolle), Fonville (NEC Nijmegen), Gaari (Abha), Obispo (PSV), Sambo (Sparta Rotterdam). Centrocampisti: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Comenencia (Zurigo), Felida (Den Bosch), Martha (Rotherham), Noslin (Telstar), Roemeratoe (RKC Waalwijk). Attaccanti: Antonisse (Kifisia), Chong (Sheffield United), Gorré (Maccabi Haifa), Hansen (Middlesbrough), Kastaneer (Terengganu), Kuwas (Volendam), Locadia (Miami FC), Margaritha (Beveren). Ct Dick Advocaat

ECUADOR - Portieri: Valle (Quito), Ramirez (Kifisia), Galindez (Huracan). Difensori: Pacho (Psg), Hincapiè (Arsenal), Ordonez (Brugge), Estupinan (Milan), Medina (Genk), Preciado (Atletico Mineiro), Porozo (Club Tijuana), Torres (International). Centrocampisti: M. Caicedo (Chelsea), Paez (River Plate), Castillo (Midtjylland), Vite (Pumas), Franco (Atletico Mineiro), Alcivar (Independiente). Attaccanti: Yeboah (Venezia), Angulo (Sunderland), Plata (Flamengo), Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Arevalo (Stoccarda), Minda (Atletico Mineiro), J. Caicedo (Huracan), A. Valencia (Anversa), E. Valencia (Pachuca). Ct Sebastian Beccacece

GERMANIA - Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Baumann (Hoffenheim), Nubel (Stoccarda). Difensori: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht Francoforte), Kimmich (Bayern Monaco), Raum (Lispia), Rudiger (Real Madrid), Thiaw (Newcastle), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Tah (Bayern Monaco). Centrocampisti: Goretzka (Bayern Monaco), Nmecha (Borussia Dortmund), Stiller (Stoccarda), Leweling (Stoccarda), Karl (Bayern Monaco), Pavlovic (Bayern Monaco), Musiala (Bayern Monaco), Amiri (Mainz), Gross (Brighton). Attaccanti: Havertz (Arsenal), Sané (Galatasaray), Undav (Stoccarda), Beier (Borussia Dortmund), Woltemade (Newcastle), Wirtz (Liverpool). Ct Julian Nagelsmann.

COSTA D'AVORIO - Portieri: Y. Fofana (Çaykur Rizespor), Koné (Charleroi) Lafont (Panathīnaïkos). Difensori: Agbadou (Besiktas) Operi (Basaksehir), O. Diomandé (Sporting) Doué (Strasburgo) Konan (Gil Vicente) Kossounou (Atalanta) Ndicka (Roma) Singo (Galatasaray). Centrocampisti: Seko Fofana (Porto) Guiagon (Charleroi) Kessié (Al-Ahli) Inao Oulai (Trabzonspor) Sangaré (Nottingham Forest) Seri (Maribor). Attaccanti: Adingra (Monaco) Bonny (Inter) A. Diallo (Manchester United) Diakité (Cercle Bruges) Y. Diomandé (Lipsia) Guessand (Crystal Palace) Pépé (Villarreal) Traoré (Basilea) Wahi (Nizza). Ct Emerse Faé.

GIRONE F

GIAPPONE - Portieri: Hayakawa (Kashima Antlers), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Suzuki (Parma). Difensori: Nagatomo (Fc Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), Suzuki (Copenaghen). Centrocampisti: Doan (Eintracht Francoforte), Endo (Liverpool), Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Tanaka (Leeds). Attaccanti: Ogawa (Nec Nijmegen), Maeda (Celtic), Ueda (Feyenoord), Suzuki (Friburgo), Shiogai (Wolfsburg), Goto (Sint-Truiden). Ct Hajime Moriyasu.

OLANDA - Portieri: Flekken (Bayer Leverkusen), Roefs (Sunderland), Verbruggen (Brighton). Difensori: Akè (Manchester City), Van Dijk (Liverpool), Dumfries (Inter), Hato (Chelsea), Van Hecke (Brighton), Van De Ven (Tottenham), J. Timber (Arsenal). Centrocampisti: De Jong (Barcellona), Gravenberch (Liverpool), Koopmeiners (Juventus), Reijnders (Manchester City), De Roon (Atalanta), Til (PSV), Q. Timber (Olympique Marsiglia), Wieffer (Brighton). Attaccanti: Brobbey (Sunderland), Depay (Corinthians), Gakpo (Liverpool), Kluivert (Bournemouth), Lang (Galatasaray), Malen (Roma), Summerville (West Ham), Weghorst (Ajax). Ct Ronald Koeman.

SVEZIA - Portieri: Johansson (Stoke City), Nordfeldt (AIK), Widell Zetterstrom (Derby County). Difensori: Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds United), Hien (Atalanta), Johansson (Dallas), Lagerbielke (Braga), Lindelof (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Stroud (Mjallby), Svensson (Borussia Dortmund). Centrocampisti: Ali (Malmo), Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Karlstrom (Udinese), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg), Zeneli (Union St-Gilloise). Attaccanti: Bernhardsson (Holstein Kiel), Elanga (Newcastle United), Gyokeres (Arsenal), Isak (Liverpool), Nilsson (Club Brugge), Nygren (Celtic). Ct Graham Potter

TUNISIA - Portieri: Dahmen (CS Sfaxien), Ben Hassine (Etoile du Sahel), Chamakh (Club Africain). Difensori: Talbi (Lorient), Bronn (Servette), Rekik (Maribor), Valery (Young Boys), Abdi (Nizza), Ben Hamida (Esperance de Tunis), Arous (KasÕmpasa), Chikhaoui (Monastir), Neffati (Norrkoping). Centrocampisti: Skhiri (Eintracht Francoforte), Mejbri (Burnley), Ben Slimane (Norwich), Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Khedira (Union Berlino), Ben Ouanes (KasÕmpasa). Attaccanti: Achouri (Copenaghen), Ayari (Psg), Chaouat (Club Africain), Elloumi (Vancouver), Mastouri (Dynamo Makhachkala), Saad (Hannover), Tounekti (Celtic). Ct Sabri Lamouchi.

GIRONE G

BELGIO - Portieri: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Penders (Strasburgo). Difensori: Castagne (Fulham), Debast (Sporting), De Cuyper (Brighton), De Winter (Milan), Mechele (Bruges), Meunier (Lille), Ngoy (Lille), Seys (Bruges), Theate (Eintracht Francoforte). Centrocampisti: De Bruyne (Napoli), Onana (Aston Villa), Raskin (Rangers), Tielemans (Aston Villa), Vanaken (Bruges), Witsel (Girona). Attaccanti: De Ketelaere (Atalanta), Doku (Manchester City), Fernandez Pardo (Lille), Lukaku (Napoli), Lukebakio (Benfica), D. Moreira (Strasburgo), Saelemaekers (Milan), Trossard (Arsenal). Ct Rudi Garcia.

EGITTO - Portieri: El Shennawy (Al Ahly), Shobeir (Al Ahly), Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna). Difensori: Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Fathi (Al-Wakrah), Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Abdelmaguid (Zamalek), Abdelmonem (Nizza), Fattouh (Zamalek), Hafez (Pyramids). Centrocampisti: Attia (Al Ahly), Lasheen (Pyramids), Dunga (Al-Najma), Saber (Zed), Zizo (Al Ahly), Trezeguet (Al Ahly), Ashour (Al Ahly), Ziko (Pyramids), Adel (Nordsjaelland, Hassan (Real Oviedo), Salah (Liverpool). Attaccanti: Marmoush (Manchester City), Abdullah (Enppi), Abdelkarim (Barcellona). Ct Hossam Hassan.

IRAN - Portieri: Beiranvand (Tractor), Hosseini (Sepahan), Niazmand (Persepolis). Difensori: Eiri (Malavan), Hajsafi (Sepahan), Hardani (Esteghlal), Kanaani (Persepolis), Khalilzadeh (Tractor), Mohammadi (Persepolis), Noorafkan (Foolad), Rezaeian (Foolad). Centrocampisti: Cheshmi (Esteghlal), Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Ghaedi (Al-Nassr), Ghoddos (Kalba), Ghorbani (Al-Wahda), Jahanbakhsh (Dender), Mohebi (Rostov), Razzaghinia (Esteghlal), Torabi (Tractor), Yousefi (Sepahan). Attaccanti: Alipour (Persepolis), Dargahi (Standard Liege), Hosseinzadeh (Tractor), Moghanlou (Kalba), Taremi (Olympiacos). Ct Amir Ghalenoei

NUOVA ZELANDA - Portieri: Crocombe (Millwall), Paulsen (Lechia Gdansk), Woud (Auckland FC). Difensori: Bindon (Nottingham Forest), Boxall (Minnesota United), Cacace (Wrexham), De Vries (Auckland FC), Elliot (Auckland FC), Payne (Wellington Phoenix), Pijnaker (Auckland FC), Smith (Braintree Town), Surman (Portland Timbers). Centrocampisti: Bayliss (Newcastle Jets), Bell (Viking), Rufer (Wellington Phoenix), Stamenic (Swansea), Thomas (PEC Zwolle). Attaccanti: Barbarouses (Western Syndey Wanderers), Garbett (Peterborough United), Just (Motherwell), McCowatt (Silkeborg), Old (St Etienne), Randall (Auckland FC), Singh (Wellington Phoenix), Waine (Port Vale), Wood (Nottingham Forest). Ct Darren Bazeley.

GIRONE H

CAPO VERDE - Portieri: Dos Santos (San Diego), Rosa (Montana), Vozinha (Chaves). Difensori: Lopes Cabral (Benfica), Diney Borges (Al-Bataeh), Logan Costa (Villarreal), ⁠Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Moreira (Columbus Crew), Pina (Trabzonspor), Pires ( Seinajoki), Stopira (Torreense). Centrocampisti: Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo (FCSB), Monteiro (PEC Zwolle), Pina (Krasnodar), Semedo (Farense). Attaccanti: Benchimol (Akron Togliatti), Cabral (Estrela Amadora), Livramento (Casa Pia), Mendes (Igdir), Da Costa (Basaksehir), Rodrigues (Apollon Limassol), Semedo (Omonia Nicosia), Varela (Maccabi Tel Aviv). Ct Bubista

ARABIA SAUDITA - Portieri: Al Owais (Al Ula), Al Aqidi (Al Nassr), Al Kassar (Al Qadsiah). Difensori: Al Amri (Al Nassr), Tambakti (Al Hilal), Thikri (Al Qadsiah), Lajami (Al Hilal), Kadesh (Al Ittihad), Abdulhamid (Lens), Al Shamat (Al Qadsiah), Majrashi (Al Ahli), Al Harbi (Al Hilal), Boushal (Al Nassr), Al-Ghannam (Al Nassr). Centrocampisti: Kanno (Al Hilal), Al Khaibari (Al Nassr), Al Johani (Al Ahli), N. Al Dawsari (Al Hilal), Al Juwayr (Al Qadsiah), Al Hajji (Neom), S. Al Dawsari (Al Hilal), Al Ghannam (Al Ettifaq), Yahya (Al Nassr). Attaccanti: Al Buraikan (Al Ahli), Al Shehri (Al Ittihad), Al Hamdan (Al Nassr). Ct Georgios Donis.

SPAGNA - Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcellona). Difensori: Llorente (Atletico Madrid), Porro (Tottenam), Cubarsì (Barcellona), Pubill (Atletico Madrid), Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcellona), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen). Centrocampisti: Pedri (Barcellona), Rodri (Manchester City), Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Psg), Gavi (Barcellona), Mikel Merino (Arsenal), Baena (Atletico Madrid). Attaccanti: Yamal (Barcellona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran (Barcellona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic), Victor Munoz (Osasuna), Olmo (Barcellona). Ct Luis de la Fuente.

URUGUAY - Portieri: Rochet (Internacional), Muslera (Estudiantes), Mele (Monterrey). Difensori: Varela (Flamengo), R. Araujo (Barcellona), José Gimenez (Atletico Madrid), Bueno (Wolverhampton), Caceres (América), Olivera (Napoli), Piquerez (Palmeiras), Vina (River Plate). Centrocampisti: Ugarte (Manchester United), Martinez (Palmeiras), Bentancur (Tottenham), Valverde (Real Madrid), Canobbio (Fluminense), Sanabria (Real Salt Lake City), De Arrascaeta (Flamengo), De la Cruz (Flamengo), Zalazar (Braga), Pellistri (Panathinaikos), M. Araujo (Sporting), Rodriguez (América). Attaccanti: Aguirre (Tigres), Vinas (Real Oviedo), Nunez (Al-Hilal). Ct Marcelo Bielsa.

GIRONE I

FRANCIA - Portieri: Maignan (Milan), Risser (Lens), Samba (Rennes). Difensori: Digne (Everton), Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Lacroix (Crystal Palace), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco). Centrocampisti: Kanté (Fenerbahçe), Koné (Roma), Rabiot (Milan), Tchouameni (Real Madrid), Zaïre-Emery (Psg). Attaccanti: Akliouche (Monaco), Barcola (Psg), Cherki (Manchester City), Dembélé (Psg), Doué (Psg), Mateta (Crystal Palace), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), Thuram (Inter). Ct Didier Deschamps

IRAQ - Portieri: Talib (Al-Talaba), Hassan (Al-Zawraa), Basil (Al-Shorta). Difensori: Ali (Pogon Szczecin), Younis (Al Shorta), Yahya, Saadoon (Al-Shorta), Tahseen (Pakhtakor), Sulaka (Port), Hashim (Al-Zawraa), Doski (Viktoria Plzen), Ismail (Al-Talaba), Putros (Persib). Centrocampisti: Al-Ammari (Cracovia), Yakob (Aarhus GF), Iqbal (Utrecht), Sher (Sarpsborg), Bayesh (Al-Dhafra), Qasem (Nashville SC), Amyn (AEK Larnaca), Farji (Venezia). Attaccanti: Jassim (Al-Najma), Al-Hamadi (Ipswich), Yousef (Al-Talaba), Hussein (Al-Karma), Ali (Dibba). Ct Graham Arnold.

NORVEGIA - Portieri: Nyland (Siviglia), Selvik (Watford), Tangvik (Amburgo). Difensori: Vassbakk Ajer (Brentford), Bjorkan (Bod›/Glimt), Falchener (Viking FK), Langas (Derby County), Heggem (Bologna), Pedersen (Torino), Ryerson (Borussia Dortmund), Moller Wolfe (Wolverhampton), Ostigard (Genoa). Centrocampisti: Aasgaard (Rangers), Aursnes (Benfica), Berg (Bodo/Glimt), Berge (Fulham), Bobb (Fulham), Hauge (Bod›/Glimt), Nusa (Lipsia), Schjelderup (Benfica), Thorsby (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo), Odegaard (Arsenal). Attaccanti: Haaland (Manchester City), Strand Larsen (Crystal Palace), Sorloth (Atletico Madrid). Ct Stale Solbakken.

SENEGAL - Portieri: Edouard Mendy (Al-Ahli), Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nizza). Difensori: Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Niakhaté (Lione), Mbow (Paris FC), Seck (Maccabi Haifa), Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht) Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Diarra (Sunderland), Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Sapoko Ndiaye (Bayern Monaco). Attaccanti: Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Diao (Como), Mbaye (Psg), Jackson (Bayern Monaco), Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor). Ct Pape Thiaw.

GIRONE J

ALGERIA - Portieri: Zidane (Granada), Benbot (USM Alger), Mastil (Losanna), Ramdane (MC Alger). Difensori: Belghali (Verona), Abada, Ait-Nouri (Manchester City), Chergui (Paris FC), Hadjam (Young Boys), Belaid (JS Kabylie), Tougai (ES Tunis), Bensebaïni (Borussia Dortmund), Mandi (Lille). Centrocampisti: Boudaoui (Nizza), Aouar (Al-Ittihad), Bentaleb (Lille), Zerrouki (Twente), Titraoui (Charleroi), Maza (Bayer Leverkusen), Chaibi (Eintracht Francoforte). Attaccanti: Mahrez (Al-Ahli), Hadj-Moussa (Feyenoord), Amoura (Wolfsburg), Benbouali (Gyori ETO), Boulbina (Al-Duhail), Gouiri (Marsiglia), Ghedjemis (Frosinone). Ct Vladimir Petkovic. ARGENTINA - Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Musso (Atletico Madrid). Difensori: Montiel (River Plate), Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Otamendi (Benfica), Balerdi (Marsiglia), Romero (Tottenham), Tagliafico (Lione), Medina (Marsiglia). Centrocampisti: Lo Celso (Betis), Paredes (Boca Juniors), De Paul (Inter Miami), Palacios (Bayer Leverkusen), Fernandez (Chelsea), Mac Allister (Liverpool), Barco (Strasburgo) Attaccanti: Messi (Inter Miami), Gonzalez (Atletico Madrid), Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Lopez (Palmeiras), Alvarez (Atletico Madrid), Almada (Atletico Madrid), Paz (Como). Ct Lionel Scaloni.

AUSTRIA - Portieri: Pentz (Brondby), Schlager (Salisburgo), Wiegele (Viktoria Plzen). Difensori: Affengruber (Elche), Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Brema), Lienhart (Friburgo), Mwene (Mainz), Posch (Mainz), Prass (Hoffenheim), Svoboda (Venezia). Centrocampisti: Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Grillitsch (Braga), Laimer (Bayern Monaco), Sabitzer (Borussia Dortmund), Schlager (Lipsia), Schmid (Werder Brema), Schopf (Wolfsberger), Seiwald (Lipsia), Wanner (Psv Eindhoven), Wimmer (Wolfsburg). Attaccanti: Arnautovic (Stella Rossa), Gregoritsch (Augsburg), Kalajdzic (Lask). Ct Ralf Rangnick.

GIORDANIA - Portieri: Abulaila (Al-Hussein), Bani Attiah (Al-Faisaly), Al-Fakhouri (Al-Wehdat). Difensori: Al-Arab (Seul FC), Nasib (Al-Zawraa), Al-Rosan (Al-Hussein), Abu Dahba (Al-Faisaly), Abualnadi (Selangor), Obaid (Al-Hussein), Abu Hashees ((Al-Karma), Abu Taha (Al-Quwa), Haddad (Al-Hussein), Badawi (Al-Faisaly). Centrocampisti: Al-Rahsdan (Qatar SC), Jamous (Al-Zawraa), Al-Rawabdeh (Selangor), Saadeh (Al-Karma), Ayed (Al-Hussein), Al-Dawoud (Al-Wehdat). Attaccanti: Al-Mardi (Al-Hussein), Fakhouri (Pyramids FC), Al-Tamari (Rennes), Shararh (Raja Club Athletic), Azaizeh (Al-Shabab), Ali Olwan (Al-Sailiya), Sabra (Lokomotiva Zagabria). Ct Jamal Sellami.

GIRONE K

COLOMBIA - Portieri: Vargas (Atlas), Montero (Velez), Ospina (Atletico Nacional). Difensori: Sanchez (Galatasaray), Lucumí (Bologna), Mina (Cagliari), Ditta (Cruz Azul), Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Mojica (Maiorca), Machado (Nantes). Centrocampisti: Rios (Benfica), Lerma (Crystal Palace), Castano (River Plate), Portilla (Atletico Paranaense), Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Campaz (Rosario Central). Attaccanti: Hernandez (Betis), Luis Diaz (Bayern Monaco), Suarez (Sporting CP), Gomez (Vasco da Gama), Cordoba (Krasnodar). Ct Nestor Lorenzo.

CONGO - Portieri: Fayulu (Noah), Mpasi (Le Havre), Epolo (Standard Liegi). Difensori: Wan-Bissaka (West Ham United), Kalulu (Limassol), Kayembe (Genk), Masuaku (Lens), Kapuadi (Widzew Lodz), Tshibola (Kilmarnock), Tuanzebe (Burnley), Mbemba (Lille), Batubinsika (Larissa). Centrocampisti: Sadiki (Sunderland), Moutoussamy (Atromitos), E. Kayembe (Watford), Mukau (Lille), Pickel (Espanyol), Mbuku (Montpellier), Cipenga (Castellon), Elia (Alanyaspor), Bongonda (Spartak Mosca), Kakuta (Ael). Attaccanti: Mayele (Pyramids), Bakambu (Betis), Banza (Al-Jazira), Wissa (Newcastle). Ct Sebastien Desabre.

PORTOGALLO - Portieri: Diogo Costa (Porto), Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Velho (Genclerbirligi). Difensori: Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Semedo (Fenerbahce), Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Psg), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Araujo (Benfica). Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Maiorca), Joao Neves (Psg), Vitinha (Psg), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City). Attaccanti: Joao Felix (Al-Nassr), Trinçao (Sporting CP), Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Leao (Milan), Guedes (Real Sociedad), Ramos (Psg), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Ct Roberto Martinez.

UZBEKISTAN - Portieri: Yusupov (Navbahor), Ergashev (Neftchi), Nematov (Nasaf). Difensori: O'lmasaliyev (OKMK), O'rozov (Dinamo), Ashurmatov (Esteghlal), Eshmurodov (Nasaf), Khusanov (Manchester City), Abdullayev (Dibba), Sayfiyev (Neftchi), Alijonov (Pakhtakor), Nasrullayev (Pakhtakor), Karimov (Surkhon) Centrocampisti: Esanov (Bukhara), Hamrobekov (Tractor), Mozgovoy (Pakhtakor), Shukurov (Baniyas), Iskanderov (Neftchi), Ganiev (Al Bataeh). Attaccanti: Fayzullayev (Istanbul Basaksehir), Masharipov (Esteghlal), Hamdamov (Pakhtakor), Urunov (Persepolis), Amonov (Dinamo), Sergeyev (Persepolis), Shomurodov (Istanbul Basaksehir). Ct Fabio Cannavaro.

(Unioneonline)

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