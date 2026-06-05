Il Cagliari all’esordio a Parma nel weekend del 23 agosto. Prende forma il calendario della serie A per la stagione 2026/2027. Queste le altre partite del turno: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce.

Le date sono variabili, in virtù di anticipi e posticipi, ma ecco tutte le sfide del Cagliari nel prossimo campionato.

Il 29 agosto alla Unipol Domus arriva l’Inter. Terza giornata ancora in casa contro il Lecce. Per la quarta, il 12 settembre, il Cagliari affronta la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Segue Udinese-Cagliari il 20 settembre. Si salta poi all’11 ottobre quando arriva la sfida in casa contro la Juventus. Il 18 la sfida brianzola con il neopromosso Monza. A seguire il 25 un match casalingo tutto rossoblù contro il Bologna. Poi turno infrasettimanale all’Olimpico con la Roma e nel successivo ancora nella Capitale con la Lazio.

L’undicesima giornata l’8 novembre ritorno tra le mura amiche, con Cagliari-Frosinone. Salto fino al 22, con il match contro il Como in Lombardia. Il 29 gara in casa contro il Milan. Il 6 dicembre è fissata Fiorentina-Cagliari, il 13 Cagliari-Venezia. Poi il 20 nuova trasferta a Torino contro i granata.

Il 2027 si apre il 3 gennaio con l'arrivo a Cagliari del Genoa. Per il turno dell’Epifania trasferta partenopea contro il Napoli. La giornata 19, ultima dell’andata, il 10 gennaio, ecco il Sassuolo in Sardegna.

Il fine settimana del 17 gennaio il ritorno in casa contro il Como. La ventunesima giornata trasferta all’Allianz Stadium. Il 31 gennaio riecco il Parma ma da questa parte del Tirreno. Il 7 febbraio trasferta a San Siro per ritrovare i campioni d’Italia dell’Inter.

Cagliari-Lazio si disputerà il weekend successivo. Il weekend del 21 febbraio sulla laguna contro il Venezia. La ventiseiesima giornata a fine febbraio c’è l’Udinese a Cagliari. E si va a marzo, con la giornata 27: si torna a San Siro contro i rossoneri. Il fine settimana successivo ecco la Fiorentina alla Unipol Domus. La giornata numero 29 è domenica 21 marzo: c’è Sassuolo-Cagliari.

Il Napoli è atteso nel primo match di aprile che conta come giornata numero 30. A seguire domenica 11 aprile Cagliari-Atalanta. La trentaduesima nel fine settimana del 18 aprile tocca a Bologna-Cagliari. Cagliari-Monza è la sfida successiva (25 aprile).

La trentaquattresima porta i rossoblù in Puglia contro il Lecce, mentre è ancora in trasferta contro il Genoa il match successivo. La giornata 36 è Cagliari-Torino (intorno al 16 maggio). Penultima giornata a Frosinone, il weekend del 23 maggio, e si chiude con la Roma, in casa, alla fine del mese.

(Unioneonline)

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