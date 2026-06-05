Cagliari, cadono calcinacci da un edificio in via Azuni: paura ma nessun feritoSul posto l’intervento di Polizia locale e Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dell’area
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Momenti di paura ieri pomeriggio in via Azuni, nel cuore del centro storico di Cagliari. Verso le 16.30 dei calcinacci hanno iniziato a cadere dalla facciata di un edificio, proprio di fronte alla chiesa di San Michele. Fortunatamente, nonostante l’ora non tarda, non c’era nessuno sotto la struttura: nessun ferito, nessun danno ad auto in sosta.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dell’area. I detriti caduti dalla facciata, non dal balcone dell’edificio, hanno interessato il marciapiede e parte della strada, rendendo necessaria l’interdizione temporanea della zona con una recinzione per consentire i lavori di messa in sicurezza.
L’episodio riaccende i riflettori sullo stato di conservazione di alcuni edifici del centro storico cagliaritano che presentano facciate ormai fatiscenti.