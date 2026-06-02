È sempre lo scacchiere degli allenatori a muovere le pedine della Serie A. In attesa che il Milan definisca l'uomo per la panchina, il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Domenico TEDESCO: l'ex ct del Belgio, ma anche alla guida di Lipsia e Fenerbahce, ha firmato un contratto biennale. Prende il posto di Vincenzo ITALIANO che, nel frattempo, sarebbe in trattativa con il Besiktas in Turchia. Ma resta Milano il campo in cui si gioca la partita più difficile. Il club rossonero non ha ancora trovato il sostituto di Max ALLEGRI con il quale starebbe definendo la buonuscita: la risoluzione del contratto è in arrivo e il tecnico toscano potrà così firmare per il Napoli.

Il Milan incontra Oliver GLASNER che ha lasciato ufficialmente il Crystal Palace, dopo aver conquistato la Conference League. Salgono le quotazioni anche di Matthias JAISSLE, tecnico dell'Al Ahly, e di Mauricio POCHETTINO, attuale ct Usa. Soltanto nei prossimi giorni, si capirà se l'austriaco Ralf RANGNICK sarà il nuovo direttore tecnico.

A Firenze va via Paolo VANOLI, malgrado la salvezza conquistata, ed arriva Fabio GROSSO. L'ex campione del mondo lascia il Sassuolo per firmare un biennale. Il club neroverde vira su Alberto AQUILANI che ha guidato il Catanzaro fino alla finale dei playoff di Serie B. Il Lecce non ha ancora confermato Eusebio DI FRANCESCO e sta valutando Paolo ZANETTI; su quest'ultimo c'è il Pisa.

Dall'estero rimbalza, la voce di un interessamento dell'Inter Miami di Lionel Messi per Pep GUARDIOLA: i contatti sarebbero favoriti da David Beckham, co-proprietario del club statunitense: sul piatto, secondo i tabloid inglesi, una mega offerta. L'allenatore catalano avrebbe fatto intendere però di voler provare l'avventura su una panchina di una Nazionale. Riaccendendo suggestioni anche in chiave azzurra.

L'Italia, in attesa della nomina del nuovo presidente Figc il 22 giugno, studia i possibili ct, in una rosa in cui compaiono Antonio CONTE e in risalita Roberto MANCINI per un clamoroso ritorno.

La squadra più attiva sul mercato extra allenatori è l'Inter. I nerazzurri devono resistere al pressing del Real Madrid di José Mourinho per il laterale Denzel DUMFRIES. Intanto, si tutelano raggiungendo un accordo di massima con Oumar SOLET dell'Udinese. I campioni d'Italia trattano con la Lazio il portiere Ivan PROVEDEL e dovrebbero annunciare a breve il rinnovo di Carlos AUGUSTO.

Sul taccuino di Giuseppe Marotta c'è poi Marco PALESTRA: il 21enne difensore ha ben fatto con il Cagliari ma è di proprietà dell'Atalanta che lo valuta 50 milioni. I bergamaschi hanno prolungato il contratto di Gianluca SCAMACCA: l'attaccante piace al neo-allenatore Maurizio SARRI che chiederà non cederlo alla Roma di Gian Piero Gasperini che insiste sul bosniaco Kerim ALAJBEGOVIC del Bayer Leverkusen.

Il Napoli alle prese con il riscatto del brasiliano ALISSON SANTOS tratta uno scambio con il Genoa: Nosa OBARETIN, difensore 2003, in rossoblù in cambio dell'attaccante 2006 Seydou FINI.

Alex MERET potrebbe finire alla Juventus che continua ad insiste con il Real per il prestito di Brahim DIAZ.

Il Venezia potrebbe prendere a parametro zero Anselmo García MACNULTY, centrale del PEC Zwolle in Olanda. Alla Fiorentina rientra Matias MORENO, lo scorso anno a farsi le ossa in Liga spagnola. L'argentino ha ben figurato con il Levante, contribuendo alla salvezza. Non è escluso che Grosso voglia valutarlo prima di prendere una decisione.

Il neopromosso Monza ha prolungato il contratto di Samuele BIRINDELLI fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Il difensore è stato uno dei protagonisti della promozione in A.

(Unioneonline)

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