Ora ci sono le prime conferme. Da qualche settimana la notizia rimbalzava dai social alle principali testate giornalistiche. Ieri, nel pomeriggio, la svolta: le strade del direttore sportivo Guido Angelozzi e quella del Cagliari si sono separate in modo definitivo.

Nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità. Un divorzio che arriva senza maldipancia, tra amici che però si sono resi conto di volere qualcosa di diverso. Per Angelozzi spinge forte la Cremonese (il dirigente però vorrebbe un contratto triennale), il cui restyling permetterà al diesse siciliano di rimettersi in gioco e di provare a risalire in A con i grigiorossi appena retrocessi.

All’orizzonte (anche se il lotto dei nomi presi in esame potrebbe essere più corposo), quindi c’è un giovane ambizioso o in cerca di rilancio. In pole per la successione ci sarebbe Pietro Accardi, 43 anni, ancora legato alla Samp. Nel gradino appena più giù ci sarebbero Davide Vaira, che ha appena chiuso il rapporto con il Pisa.

© Riproduzione riservata