Dopo un costante confronto con gli esperti della Lega Pro, e in particolare con Filippo Lulli, incaricato dalla Lega per la verifica degli standard qualitativi dei terreni di gioco, la Torres ha annunciato "l’avvio di una serie di interventi tecnici che consentiranno di affrontare nelle migliori condizioni possibili la stagione sportiva 2026/2027". Al via i lavori di ripristino e miglioramento del manto erboso dello stadio Vanni Sanna, un intervento fondamentale per garantire alla squadra, ai tifosi e all’intera città un terreno di gioco all’altezza delle ambizioni della Torres.

Un risultato reso possibile soprattutto grazie alla sensibilità, alla disponibilità e al supporto concreto dell’Amministrazione Comunale di Sassari e dei settori Politiche dello Sport, Bilancio, Lavori Pubblici, che hanno condiviso con il Club l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare e valorizzare uno degli impianti sportivi simbolo della città.

L'investimento da 140mila euro serve per la manutenzione e messa in sicurezza, necessari a garantire il rispetto degli standard richiesti dalle federazioni per il campionato. Le lavorazioni dovranno essere completate in tempi rapidi per rispettare le precise finestre agronomiche richieste dalla nuova specie erbosa che verrà seminata. Il mese di giugno rappresenta infatti il periodo ideale per consentire alla nuova superficie di radicarsi, crescere e consolidarsi adeguatamente prima dell’inizio della nuova stagione agonistica.

Gli interventi saranno eseguiti da un’azienda altamente specializzata e permetteranno di migliorare significativamente la qualità complessiva del terreno di gioco, aumentando la resistenza del manto erboso e la sua capacità di affrontare le difficili condizioni climatiche della stagione invernale.

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