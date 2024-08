Sono tre gli attaccanti nel primo attacco ufficiale del Cagliari di Davide Nicola: per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Carrarese (ore 21.15 alla Domus) giocano Luvumbo, Piccoli e Pavoletti tutti assieme. Senza Zortea, fuori alla pari di Mina e Viola, ci sono sia Azzi sia Augello come esterni. Torna Luperto che aveva saltato l'amichevole di Modena e per lui è l'esordio in rossoblù.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Marin, Deiola, Augello; Piccoli, Luvumbo; Pavoletti. In panchina Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Lapadula, Prati, Jankto, Pereiro, Makoumbou, Obert, Kingstone, Felici, Di Pardo. Allenatore Nicola.

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Panico, Zuelli; L. Cerri. In panchina Tampucci, Mazzini, Raimo, Della Latta, Oliana, Grassini, Palmieri, Cherubini, Di Matteo, Scheffer, Cartano, Capello, Motolese, Belloni, Palermo. Allenatore Calabro.

