La scelta principale di Fabio Pisacane per Cagliari-Bologna riguardava - ancora una volta - Yerry Mina: il colombiano risponde presente. Smaltito l’infortunio al polpaccio di due domeniche fa a Udine, il numero 26 sarà titolare al centro della difesa assieme a Sebastiano Luperto, che il match prima della sosta l’aveva visto dalla panchina perché era stato male la notte precedente. Questo pomeriggio alle 15, nella settima giornata di Serie A, si ricompone quindi la coppia difensiva titolare del Cagliari assieme a Gabriele Zappa, motivo per cui dovrebbe essere 3-4-2-1 il modulo.

In attacco non ci sarà Gennaro Borrelli, reduce dal suo primo gol in Serie A: tocca a Sebastiano Esposito con a supporto Michael Folorunsho e Mattia Felici. I primi due cercano a loro volta la prima rete in campionato, finora solo sfiorata in diverse circostanze. A centrocampo Michel Adopo e Matteo Prati, intoccabile Marco Palestra reduce da un altro assist con l’Italia Under-21.

Nel Bologna Italiano cambia molto: non gioca nessuno degli ex (Lykogiannis, Sulemana e Zortea) e nemmeno il capocannoniere Orsolini.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna: si gioca alle 15, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Su unionesarda.it il live del match, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini accompagnata da pre e post partita.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Obert; Folorunsho, Felici; S. Esposito.

In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Deiola, Juan Rodríguez, Rog, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitík, Miranda; Freuler, L. Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

In panchina: Skorupski, Pessina, Pobega, Moro, Orsolini, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, Lucumí, De Silvestri, Domínguez, I. Sulemana, Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

