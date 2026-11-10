Primo allenamento della settimana per il Cagliari, che questo pomeriggio – a tre giorni dalla fondamentale vittoria per 1-0 sul Frosinone di sabato – si è ritrovato al Crai Sport Center. Ben sette i giocatori in personalizzato, fra i nove infortunati: Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Harry Winks e Yael Trepy.

Su Trepy, uscito contro il Frosinone al 28’ per infortunio, la diagnosi è affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate durante la sosta per capire se potrà tornare in campo alla ripresa della Serie A, sabato 21 alle 15 contro il Como.

Oggi assenti anche i sei nazionali: Joseph Liteta (Zambia), Paul Mendy (Senegal), Juan Rodríguez (Uruguay), Alessandro Romano (Italia), Alen Sherri (Albania) e Yukinari Sugawara (Giappone). La seduta è iniziata con una prima fase dedicata alla tecnica, seguita da esercitazioni sul possesso palla e da una partitella su spazi ridotti. A chiudere, una sessione di lavoro aerobico. Domani il Cagliari si allenerà di mattina.

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