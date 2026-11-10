Un’infermeria quasi in doppia cifra. Il Cagliari va alla sosta con l’impressionante numero di ben nove giocatori infortunati, la maggior parte nel pacchetto arretrato: Giuseppe Aurelio, Riyad Idrissi, Yerry Mina e Adam Obert in difesa, Harry Winks a centrocampo, Alieu Fadera e Mattia Felici sulle fasce, M’Bala Nzola e Yael Trepy in attacco. Una vera e propria emergenza, motivo per cui Fabio Pisacane può – per una volta – ringraziare la sosta per le nazionali, che darà tempo fino a sabato 21 (trasferta sul campo del Como, alle 15) per recuperare qualche pedina fondamentale. Detto che, contro il Frosinone, chi ha sostituito i numerosi assenti non li ha fatti rimpiangere.

Guai recenti

L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo riguarda Obert. Pisacane, nella conferenza di venerdì, aveva preannunciato una sofferenza al ginocchio per il difensore (che comunque avrebbe saltato il Frosinone per squalifica). È il motivo per cui la Slovacchia lo ha escluso dai convocati, dopo averlo inizialmente inserito: «In accordo con il commissario tecnico, è rimasto in Italia per proseguire il suo recupero», ha spiegato la federazione. Toccherà quindi allo staff medico rossoblù valutarlo. Stesso discorso per Trepy, sfortunatissimo: sabato era al rientro da titolare quasi tre mesi dopo lo spavento per l’incidente in piscina, ma la sua prima volta in questo campionato dall’inizio è durata appena 28’. La prima diagnosi parla di un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra: ha chiesto il cambio al 24’, dopo un contrasto al limite dell’area che non sembrava nemmeno pericoloso. È uscito in lacrime, per lui sono previsti gli esami ma c’è fiducia che possa essersi fermato in tempo evitando così guai peggiori.

Stop ripetuti

Ci sono poi Mina e Winks, due giocatori fondamentali del Cagliari costretti a fermarsi per la seconda volta in breve tempo. Il difensore colombiano aveva già avuto un problema al polpaccio a fine agosto, ora ha riportato una lesione al bicipite femorale. Uno stiramento, in sostanza. Spesso ha abituato a recuperi lampo, adesso dipenderà da quali risposte avrà in queste due settimane. In sua assenza, ha dato ottime risposte Raphael Kofler. Winks, invece, era convocato per il Frosinone ma non è nemmeno andato in panchina per un fastidio muscolare alla schiena nella rifinitura. Dovrà essere monitorato con particolare attenzione: sempre per un problema alla schiena era uscito all’intervallo contro il Bologna due settimane fa. Per lui e Obert c’è speranza di un recupero per Como.

Possibili rientri

La lesione di basso grado al soleo della gamba sinistra per Aurelio potrebbe essere superata in due settimane, nel frattempo Nicola Grandu (all’esordio da professionista) ha coperto in maniera egregia le assenze multiple a sinistra. Fadera e Nzola si sono fermati all’Olimpico con la Lazio, entrambi per infortuni alla coscia destra: lesione del bicipite femorale il primo, distrazione di basso grado ai flessori il secondo. Non scontato che ce la facciano per Como, gara peraltro speciale per il gambiano tuttora di proprietà dei lariani. La sosta potrebbe poi portare al ritorno in gruppo dopo otto mesi di Idrissi, che – proprio nell’ultimo precedente con i lombardi – si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Quello destro, invece, ha fermato Felici che rivedrà il campo solo a stagione inoltrata.

Riccardo Spignesi

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