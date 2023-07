Un altro fedelissimo alla corte di Ranieri: dopo Jakub Jankto, anche Tommaso Augello è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il terzino, classe 1994, ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori rossoblù sino al 2025.

Si completa così l’asse mancino, insieme col centrocampista ceco, che aveva contraddistinto la Sampdoria di Sir Claudio. Giocatore di gamba e qualità, è reduce da quattro stagioni in Serie A con la maglia blucerchiata. Fa il percorso inverso Antonio Barreca, che si trasferirà a Genova, agli ordini di Andrea Pirlo.

A Cagliari, Augello lotterà per una maglia da titolare con Paulo Azzi: è possibile che inizialmente il nuovo acquisto parta favorito, se non altro per una maggiore conoscenza del campionato. Sarà il tempo, e il relativo stato di forma, a delineare le gerarchie.

(Unioneonline/L.Ne.)

