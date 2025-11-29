SEGUI QUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS-CAGLIARI

Botta e risposta in un minuto fra Juventus e Cagliari, ma il primo tempo finisce 2-1 per i bianconeri. Al vantaggio di Esposito, su splendida azione del migliore in campo Palestra, replica Yıldız che poi segna il vantaggio di casa nel recupero.

Alla fine è 3-5-2 per i rossoblù, con Deiola che scivola nei tre di difesa e Liteta centrale di centrocampo. Prova subito a sfondare la Juventus al 3' con Conceição, si libera per la conclusione ed è proprio Deiola a murarlo, col successivo cross di Yıldız che trova un'altra deviazione della difesa del Cagliari. La squadra di Pisacane si fa notare per la prima volta al 23', gran contropiede di Palestra e sinistro dal limite deviato in angolo da Koopmeiners.

Al primo tiro in porta, il Cagliari passa: è il 26', Palestra ruba palla a Kostić (troppo morbido nella circostanza) e corre fino alla linea di fondo, assist arretrato al centro dove cerca la conclusione Esposito che riesce anche ad anticipare la scivolata di Locatelli. Nemmeno però il tempo di esultare che la Juventus ha già pareggiato, su inserimento da sinistra di Thuram rimpallo su Deiola e palla a centro area dove Yıldız va col destro trovando una deviazione di Luperto che vale l'immediato 1-1 al 27'.

Dopo un sinistro da fuori area (29') parato in due tempi da Caprile, Vlahović si ferma e chiede il cambio per un probabile infortunio muscolare non di poco conto. Al suo posto entra David. Come si riprende il gioco, cross per Conceição il cui colpo di testa è parato da Caprile. Sempre Juventus al 37', liberato McKennie al limite per un tiro alto.

Prima del recupero (44') sinistro di Conceição murato. E nel primo dei due minuti di recupero Kalulu scende a destra, serve Yıldız che entra in area e in caduta di sinistro firma il 2-1.

