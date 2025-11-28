Ora c'è anche l'ufficialità da parte della Federcalcio per l'esclusione del Rimini dal girone B della serie C. "Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società".

Significa che tutti i calciatori della squadra romagnola possono già accasarsi altrove e sarà interessante capire se qualcuno può interessare la Torres, che altrimenti per rinforzarsi sarebbe costretta ad aspettare gennaio.

Per quanto riguarda gli effetti sulla classifica, il Rimini viene cancellato e così tutti i risultati maturati sul campo. Il girone B resta a 19 squadre, con la retrocessione diretta già avvenuta. La Torres ora è da sola in fondo alla classifica ma può salvarsi attraverso i playout. L'importante è che non abbia alla fine della stagione regolare più di 8 punti di distacco dalla formazione che ora è diventata quartultima, altrimenti retrocede tra i dilettanti senza giocare. L'altro accoppiamento per gli spareggi salvezza sarà tra terzultima e penutlima, con la stessa regola per il distacco di punti.

La nuova classifica per quanto riguarda il discorso salvezza vede fuori dai playout il Livorno con 14 punti, a seguire Perugia e Pontedera con 12, Bra con 10 e Torres con 8, che osserverà il turno di riposo per la cancellazione del Rimini che avrebbe dovuto affrontare domenica.

© Riproduzione riservata