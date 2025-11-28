Niente Juventus-Cagliari per Yerry Mina. Come anticipato ieri in conferenza stampa da Fabio Pisacane, il difensore colombiano non ha recuperato dal problema fisico (contusione), e non sarà della partita domani alle 18 all’Allianz Stadium. Un problema pesante per i rossoblù, costretti a rinunciare al proprio leader difensivo.

Assieme a Mina restano fuori anche Luca Mazzitelli, già out col Genoa per un affaticamento, e Marko Rog che svolgerà al Crai Sport Center di Assemini dei lavori atletici specifici.

Questo l’elenco dei 24 convocati di Pisacane per Juventus-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Boris Radunović;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

© Riproduzione riservata