Sono Boris Radunović e Leonardo Pavoletti gli assenti in casa rossoblù per Napoli-Cagliari, l’anticipo di domani sera (ore 20.45) per la seconda giornata di Serie A. Al posto del portiere, Fabio Pisacane ha inserito il Primavera Vincenzo Sarno (maglia numero 34). Resta fuori anche Alessandro Vinciguerra, per il quale è in dirittura d’arrivo il trasferimento in prestito al Pescara, mentre sempre per quanto riguarda il mercato c’è la presenza di Marco Palestra (maglia numero 2) ufficializzato a metà settimana: il tecnico ieri in conferenza non ha escluso un utilizzo dal 1’.

La sorpresa riguarda Marko Rog. Il centrocampista croato, peraltro un ex avendo giocato nel Napoli dal 2016 al 2019, era in procinto di trasferirsi al Fatih Karagümrük e la trattativa era ormai alle battute finali. Si è però arenata all’ultimo, per il mancato accordo economico, e ha fatto ritorno in Sardegna: pur essendo in probabile uscita (il mercato chiuderà lunedì alle 20) è convocato.

Questi i ventitré giocatori convocati per Napoli-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo.

