Il Cagliari senza Yerry Mina si presenta con Gabriele Zappa accanto a Sebastiano Luperto per affrontare la Juventus. Fabio Pisacane mette il numero 28 al posto del difensore colombiano, rimasto in Sardegna per smaltire una contusione che gli ha impedito di entrare nell’elenco dei convocati. Un’assenza pesantissima per l’anticipo delle ore 18 all’Allianz Stadium, dove (oltre ai lungodegenti Andrea Belotti e Zé Pedro) non ci saranno nemmeno Luca Mazzitelli e Marko Rog come opzioni a centrocampo.

Potrebbe essere un 4-3-2-1 il modulo del Cagliari. Centrocampo “muscolare” con Michel Adopo e Joseph Liteta assieme ad Alessandro Deiola, restano fuori sia Gianluca Gaetano sia Matteo Prati. Davanti, con Gennaro Borrelli reduce dalla doppietta al Genoa, ci sono Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: si gioca alle 18, arbitra Valerio Crezzini della sezione di Siena. Su unionesarda.it il live, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca in diretta di Lele Casini.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Kostić; Conceição, Yıldız; Vlahović.

In panchina: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adžić, Openda, Miretti, João Mário, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Zappa, Luperto, Obert; Adopo, Liteta, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

In panchina: Ciocci, Radunović, Idrissi, Kılıçsoy, Gaetano, Juan Rodríguez, Prati, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Pavoletti, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

