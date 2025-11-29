«Assemini città della ceramica»: le opere degli artigiani abbelliscono tre rotondeQuesta mattina l’inaugurazione alla presenza del sindaco Mario Puddu
Mario Puddu e la sua amministrazione hanno inaugurato le tre rotonde abbellite dalle opere di Flaminia Farci, Doriana Usai e Luca Cossu.
Un lavoro lungo di coordinamento tra uffici, assessorati e artigiani che finalmente farà percepire a chi arriva che Assemini è antica città della ceramica.
Doriana Usai: «Ringraziamo tutti coloro hanno collaborato. Abbiamo usato i colori della tradizione asseminese, l'azzurro e il verde, da dove nasce la nostra storia. Nelle altre rotonde abbiamo ripreso tutte le forme della tradizione, compresa la pavoncella e dai QRcode nelle targhe sarà possibile vedere tutta l'esperienza di creazione».