Mario Puddu e la sua amministrazione hanno inaugurato le tre rotonde abbellite dalle opere di Flaminia Farci, Doriana Usai e Luca Cossu.

Un lavoro lungo di coordinamento tra uffici, assessorati e artigiani che finalmente farà percepire a chi arriva che Assemini è antica città della ceramica.

(Foto Simona Vacca)

Doriana Usai: «Ringraziamo tutti coloro hanno collaborato. Abbiamo usato i colori della tradizione asseminese, l'azzurro e il verde, da dove nasce la nostra storia. Nelle altre rotonde abbiamo ripreso tutte le forme della tradizione, compresa la pavoncella e dai QRcode nelle targhe sarà possibile vedere tutta l'esperienza di creazione».

