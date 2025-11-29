Era una partita quasi proibitiva questo Juventus-Cagliari per i rossoblù, ma la squadra di Fabio Pisacane se l'è giocata ed era andata anche in vantaggio. Nonostante le numerose assenze, su tutte quella di Yerry Mina, la sconfitta per 2-1 mostra come ci sia la possibilità di giocarsela anche in emergenza. «Quando hai di fronte la Juventus tutto quello che fai di buono ha un peso diverso», il commento a caldo dell'allenatore. «Siamo andati in vantaggio ed è stato un peccato che, a mio avviso, abbiamo sbagliato subito una scala con McKennie e Obert. Di fronte c'era un valore importante degli avversari e non me la sento di condannare i ragazzi: abbiamo fatto tante cose buone all'interno della gara».

Il Cagliari è rimasto in partita fino all'ultimo, e questo è un dettaglio da non sottovalutare. «Spero però le prossime partite di portare a casa qualche punto in più e ricevere qualche complimento in meno», precisa Pisacane. «Rimane il dispiacere di non aver sfruttato meglio certe occasioni, poi il carattere una squadra come la nostra non può non averlo. Dobbiamo essere più smaliziati: bisogna lavorarci, vista l'età media. La squadra ha mostrato personalità e coraggio».

Fra i grandi protagonisti di serata Marco Palestra, autore dell'assist per l'illusorio vantaggio. «Bisogna dare i meriti al direttore sportivo che è andato a prenderlo. Non era al 100%, però è un ragazzo che come tutti quelli di questa generazione deve sapere che nel calcio conta quello che fai oggi, non ieri. Mi auguro rimanga così: è un grande potenziale per il nostro calcio», la valutazione di Pisacane sull'esterno.

