Prima convocazione con l’Italia Under-21 per Riyad Idrissi. Il laterale classe 2005 del Cagliari, che domenica scorsa contro la Fiorentina ha esordito in Serie A, è nei giocatori chiamati dal nuovo commissario tecnico degli Azzurrini, Silvio Baldini, per le due partite di settembre che avviano il ciclo di qualificazione agli Europei di categoria del 2027: contro Montenegro venerdì 5 settembre alle 18.15 a La Spezia e in Macedonia del Nord (a Bitola) martedì 9 alla stessa ora.

Con lui anche un altro giocatore del Cagliari, l’ultimo arrivato Marco Palestra che proprio questo pomeriggio è stato convocato da Fabio Pisacane per la partita di domani a Napoli. Idrissi, originario di Sadali, ha finora 2 partite con l'Italia Under-19 e 7 con l'Under-20. Nella scorsa stagione era in prestito al Modena, in Serie B.

Questa la lista completa dei convocati dell’Italia Under-21, che si radunerà domenica al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

