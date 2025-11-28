Si apre con Como-Sassuolo e si chiude lunedì con Bologna-Cremonese la 13esima giornata del campionato di Serie A. Domenica sera il big match Roma-Napoli, prima contro seconda della classe. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 28 novembre

20.45 – Como-Sassuolo

Sabato 29 novembre

15 – Genoa-Verona

15 – Parma-Udinese

18 – Juventus-Cagliari

20.45 – Milan-Lazio

Domenica 30 novembre

12.30 – Lecce-Torino

15 – Pisa-Inter

18 – Atalanta-Fiorentina

20.45 – Roma-Napoli

Lunedì 1 dicembre

20-45 – Bologna-Cremonese

Classifica

Roma 27

Milan 25

Napoli 25

Inter 24

Bologna 24

Como 21

Juventus 20

Lazio 18

Sassuolo 17

Udinese 15

Cremonese 14

Torino 14

Atalanta 13

Cagliari 11

Parma 11

Pisa 10

Lecce 10

Genoa 8

Fiorentina 6

Verona 6

