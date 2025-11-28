Serie A, si comincia con Como-Sassuolo: il big match è Roma-NapoliL’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica della 13esima giornata di campionato
Si apre con Como-Sassuolo e si chiude lunedì con Bologna-Cremonese la 13esima giornata del campionato di Serie A. Domenica sera il big match Roma-Napoli, prima contro seconda della classe. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 28 novembre
20.45 – Como-Sassuolo
Sabato 29 novembre
15 – Genoa-Verona
15 – Parma-Udinese
18 – Juventus-Cagliari
20.45 – Milan-Lazio
Domenica 30 novembre
12.30 – Lecce-Torino
15 – Pisa-Inter
18 – Atalanta-Fiorentina
20.45 – Roma-Napoli
Lunedì 1 dicembre
20-45 – Bologna-Cremonese
Classifica
Roma 27
Milan 25
Napoli 25
Inter 24
Bologna 24
Como 21
Juventus 20
Lazio 18
Sassuolo 17
Udinese 15
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13
Cagliari 11
Parma 11
Pisa 10
Lecce 10
Genoa 8
Fiorentina 6
Verona 6
