Coppa Italia, in Eccellenza e Promozione si parte nel weekendVenerdì Atletico Bono-Bonorva è la partita inaugurale, sabato Ilvamaddalena-Santa Teresa
Tra venerdì, sabato e domenica prende il via la Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione.
Per le partite di andata degli ottavi di finale della Coppa di Eccellenza, si parte sabato 30 agosto con Ilvamaddalena-Santa Teresa Gallura (calcio d’inizio alle 17.30). Le altre sfide si disputeranno domenica alle ore 17: Atletico Uri-Ossese, Lanusei-Villasimius, Tortolì-Nuorese, Carbonia-Iglesias (a Narcao), Calangianus-Tempio, Ferrini-Sant’Elena e Taloro-Buddusò.
Per le gare di andata (prima giornata per i triangolari) dei sedicesimi di finale della Coppa di Promozione, si comincia venerdì alle 18.30 con Atletico Bono-Bonorva. Sabato in programma Guspini-Villacidrese (ore 16.30) e Ghilarza-Samugheo (ore 17.30). Domenica alle 17 si giocano Cus Cagliari-Uta (riposa l’Atletico Cagliari), Ovodda-Tonara e Terralba-Freccia Parte Montis. Alla stessa ora anche Alghero-San Giorgio Perfugas, Castelsardo-Coghinas, Li Punti-Campanedda, Ozierese-Tuttavista, Stintino-Usinese, Baunese-Jerzu (riposa il Castiadas), Bosa -Macomerese (riposa il Thiesi) e Pirri-Selargius (campo di Mulinu Becciu; riposa il Vecchio Borgo Sant’Elia). Chiude il programma Arzachena-Luogosanto, in campo alle 18.
Le partite di ritorno (seconda giornata per i gironi) si disputeranno sabato 7 settembre. Già anticipate a sabato: Bonorva-Atletico Bono (ore 17), Samugheo-Ghilarza (ore 17.30) e Tuttavista-Ozierese (ore 18). Posticipata invece a martedì 9 settembre alle 19 la sfida Tharros-Arborea.