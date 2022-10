La tempesta societaria, con il divorzio, in rapida successione, dal ds Capozucca e il dg Passetti, arriva anche ai cancelli di Asseminello, dove il Cagliari prepara la sfida di sabato pomeriggio con la Reggina.

Una gara che potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico Liverani, che domani non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia.

I problemi per il Cagliari arrivano anche dal campo, con le tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. E, come non bastasse, contro la Reggina, oltre a quella di Goldaniga, sembra scontata l’assenza di Mancosu.

Anche questo pomeriggio, infatti, il centrocampista rossoblù ha lavorato in personalizzato, frenato dal fastidio al flessore. La speranza dello staff medico (salvo improbabili e miracolosi recuperi) è quella di riportarlo in gruppo per la sfida col SudTirol di Bisoli, la prossima settimana.

