Edoardo Bove ha lasciato l'ospedale di Careggi, dove era ricoverato dallo scorso 1 dicembre in seguito al malore che lo aveva colpito in campo, al 17' del primo tempo di Fiorentina-Inter. Al centrocampista di proprietà della Roma ma in prestito al club viola è stato impiantato, martedì scorso, un defibrillatore sottocutaneo di tipo removibile.

Attesa nelle prossime ore la sua visita ai dirigenti, al tecnico Raffaele Palladino e ai compagni di squadra al Viola Park. La Fiorentina tornerà in campo, dopo aver vinto ieri 7-0 in Conference League contro il Lask, domenica alle 15 a Bologna nella sedicesima giornata di Serie A.

Per Bove ora due strade: tenere il defibrillatore e giocare fuori dall'Italia, dove le norme non lo consentono, oppure rinunciare e cercare di riottenere l'idoneità sportiva. Prima, però, dovrà sostenere ulteriori esami.

