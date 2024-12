Edoardo Bove ha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è stato estubato.

Il calciatore è sveglio, lucido e risponderebbe alle domande, sempre secondo quanto si apprende in merito alle condizioni del calciatore della Fiorentina che ieri al 17’ di Fiorentina-Inter è crollato improvvisamente a terra.

C’è attesa per il bollettino medico previsto in giornata. Il primo, emanato ieri sera dal club viola assieme all’Azienda universitaria ospedaliero universitaria di Careggi, ha escluso danni gravi al cuore e al cervello. Oggi Bove, circondato dall'affetto dei familiari, dei compagni di squadra e da tutto il mondo del calcio e dello sport, verrà sottoposto ad altri accertamenti per capire ancora meglio le cause del malore.

Tra le ipotesi un calo di potassio che avrebbe causato un’aritmia cardiaca.

La ricostruzione: prima di perdere conoscenza Bove viene coinvolto in uno scontro di gioco con l’interista Dumfries, in cui viene colpito nell’area fra torace e milza. Poco dopo il 22enne fa segno alla panchina di avere dei giramenti di testa, poi inizia a barcollare mentre si allaccia le scarpe, si rialza e crolla a terra privo di sensi.

(Unioneonline)

