Gabriele Zappa ha indossato, come già avvenuto altre volte, la fascia da capitano oggi pomeriggio in Bologna-Cagliari. Ed è lui a metterci la faccia dopo la gara del Dall’Ara persa 2-1: «Siamo stati in partita fino all'ultimo», il suo rammarico. «Ce la siamo giocata contro una grande squadra, purtroppo non siamo riusciti a portare punti a casa. Da domani pensiamo al Genoa».

In fase offensiva il Cagliari ha fatto troppo poco: il gol di Piccoli è l’unico tiro in porta. E certe sbavature sono costate le due reti del Bologna. «Questo è il calcio: capitano degli episodi negativi, devi cercare di portarli dalla tua parte», dice Zappa. «Il rigore non lo giudicherei un regalo, sono dettagli in cui dobbiamo sicuramente migliorare. È un peccato, siamo dispiaciuti però dobbiamo ripartire: purtroppo la partita è passata, ripartiamo e basta».

L’occasione per ripartire si chiama Cagliari-Genoa, venerdì alle 20.45. «Non credo che ci sarà una pressione in più», segnala Zappa. «I tre punti di oggi valgono come quelli di venerdì: certo, facendoli oggi saremmo stati più tranquilli venerdì. Ma l’affronteremo con determinazione e voglia di giocarcela, perché contro tre grandi squadre come Atalanta, Bologna e Juventus ce la siamo giocata fino alla fine».

© Riproduzione riservata