L’Esperia scrive la storia e, da neopromossa in C Gold di basket, conquista un posto nella B Interegionale. I cagliaritani, che lo scorso weekend avevano vinto gara1 56-60 a Roma, hanno sfruttato abilmente il primo match point e chiuso la serie finale con la San Paolo Ostiense che valeva il salto di categoria.

In un palazzetto stracolmo e festante, l’Esperia si è imposta 67-54, dopo aver preso il largo nel secondo quarto e aver subito un clamoroso ritorno dei laziali nel terzo. Ma nel fortino di Monte Mixi non si passa e la quattordicesima vittoria in quindici incontri giocati tra le mure amiche è valsa la B Interregionale.

Un sogno per la società e per la squadra, che oggi ha trionfato con una squadra tutta cagliaritana vista l’assenza per infortunio di Perez e l’impiego limitato di Garello, condizionato da un problema al ginocchio.

La gara. Subito avanti gli ospiti, con il parziale di 2-7 pareggiato sul 7-7 da Manca e Picciau, migliore in campo e incontenibile in difesa e in attacco. Al 5’ i romani erano avanti 7-12, poi sul 10-14 il timeout di coach Manca che ha dato il via alla ripresa. Picciau ha agguantato il pari e firmato il sorpasso, Locci l’allungo fino al 18-14 di fine primo quarto. Nella frazione successiva, gli esperini hanno scavato il solco fino al più dieci e, nonostante la reazione dei laziali, ha archiviato il primo tempo avanti 38-29, vantaggio portato sul 42-29 a inizio ripresa con Chessa e Sanna. Poi il brivido, con il cambio passo della San Paolo Ostiense, capace di mettere a referto un clamoroso parziale di 0-20 che l’ha proiettata in testa fino al 42-49. La risposta dei cagliaritani non si è fatta attendere e, chiuso il terzo quarto sotto 47-49, hanno messo la freccia e toccato il +10 sempre trascinati da Picciau, Sanna e Villani. I romani hanno provato ad accorciare, ma il parziale di 5-0 targato Floridia ha scritto la parola fine e sancito la promozione esperina.

Le parole del coach. “È partito come un sogno ma siamo riusciti a realizzarlo. A inizio anno sembrava impensabile ottenere una promozione ma durante la stagione ci siamo accorti che si poteva fare e ciò che sta succedendo è una meraviglia”, ha detto coach Federico Manca. “Purtroppo gli argentini non stavano bene, Perez non era convocato e Garello ci ha provato lo stesso per qualche minuto, ma abbiamo dimostrato che i ragazzi ci sono, valgono e hanno solo bisogno di avere le opportunità giuste. Siamo felicissimi di aver riportato Cagliari nel posto che merita e spero che, con questo entusiasmo, si continui così e questo sia solo un punto di partenza”.

Esperia Cagliari-Roma Ostiense 67-54

(18-14; 38-29; 47-49)

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 13, Cabriolu, Floridia 16, Chessa 2, Villani, Frattaroli ne, Garello 1, Piacciau 20, Locci 2, Fois 1, Piras ne, Sanna 12. Allenatore Federico Manca.

San Paolo Ostiense : Pedemonte 3, Desideri ne, Miscione 3, Ballin 13, Loi 10, Mostacci, Gentiloni Silveri ne, Conte ne, Amanti 14, Bianchini, Galli 7, Conte 4. Allenatore Colella.

