Cambio di vertice per i Dimonios. Rosario Maria Simonetti è il nuovo comandante del 151º reggimento Fanteria della Brigata Sassari. Questa mattina, alla Caserma Monfenera, il passaggio di consegne con il colonnello Andrea Pagliaroli, nel corso di una cerimonia militare alla presenza del Comandante della Brigata “Sassari”, generale di brigata Andrea Fraticelli.

Schierata sul piazzale “Col del Rosso”, il reparto e la banda hanno accompagnato il momento con l’inno e i saluti di rito. «Ho avuto il piacere di lavorare con professionisti veri», ha detto il colonnello Pagliaroli tracciando un bilancio della propria esperienza. «Il 151esimo incarna i valori della storia e della tradizione della Sardegna ma è anche un reggimento proiettato al presente, che si addestra con impegno e sacrificio per essere pronto quando chiamato».

Attualmente le forze del reggimento sono schierate in Bosnia Erzegovina e, con l’operazione Strade Sicure, nelle piazze di Milano e Roma. «È un reggimento che vive addestrandosi con serietà e impegno per poter assolvere le missioni che di volta in volta gli vengono affidate».

Il colonnello Simonetti assume la guida dei “Dimonios” dopo un percorso professionale caratterizzato da formazione ed esperienze all'estero, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, oltre che in contesti Nato. Il colonnello Pagliaroli invece proseguirà il suo percorso professionale alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito a Viterbo, dove assumerà il comando del Reggimento Allievi Marescialli.

Le attività del reparto hanno portato al conferimento, nei mesi scorsi, della Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del 151º per la missione Unifil in Libano, e per la prima volta dalla nascita della Brigata i suoi fanti hanno prestato servizio come Guardia d’Onore in Quirinale, per l’ottantesimo anniversario della Repubblica.

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