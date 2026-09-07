Cagliari-Lecce, le pagelle rossoblù: Maldini il migliore, Rodríguez azzecca tuttoValutazioni positive per la squadra di Pisacane, che ha vinto 1-0 e si è rilanciata anche in classifica
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Il Cagliari batte 1-0 il Lecce e trova, dopo le due sconfitte tra campionato e Coppa Italia, la seconda vittoria in tre giornate: nelle pagelle il migliore è Daniel Maldini, al primo gol in rossoblù.
Caprile 6,5
Sullo 0-0 nega il gol a Coulibaly.
Zé Pedro 6,5
Si prende la fascia e sovrasta più volte Gallo.
Deiola 6,5
Štulić gli crea qualche grattacapo, ma se la cava.
Rodríguez 7
Non sbaglia mezza giocata, esce solo per stanchezza.
(dal 21’ st Kofler 6)
Deve gestire il forcing finale del Lecce.
Obert 6,5
Pulito in difesa, si propone anche in avanti.
Romano 6,5
Al tiro dopo venti secondi, ci mette personalità.
Winks 6,5
Gestisce con tranquillità anche la fase finale.
Fazzini 6,5
Suo il corner che porta al gol di Maldini.
(dal 16’ st Felici sv)
Sfortunatissimo, di nuovo: l’augurio è che non sia grave.
(dal 29’ st Gagliardini 6)
Rischia al 94’ nel contatto con N’Dri giudicato regolare.
Adopo 7
Tra le linee non si fa mai prendere dagli avversari.
Maldini 7,5
Vuole prendersi la partita fin dai primi minuti: la decide con il gol.
(dal 21’ st Fadera 5,5)
Pasticcia molto quando entra, per non dire troppo.
Mendy 6,5
Il palo gli nega la gioia del raddoppio a inizio ripresa.
(dal 29’ st Sugamele 6,5)
Positivo il suo debutto da professionista: va anche vicino al gol.
Pisacane 6,5
Trova la reazione che voleva dalla squadra.