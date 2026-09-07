Nella vittoria per 1-0 del Cagliari contro il Lecce di stasera, la notizia negativa in casa rossoblù è rappresentata dal nuovo infortunio di Mattia Felici. L’esterno, che nella scorsa stagione si era rotto il crociato del ginocchio sinistro, stavolta ha riportato un problema a quello destro.

È successo al 71’, un quarto d’ora dopo il suo ingresso in campo, su un affondo in area sulla destra dove aveva saltato Gallo. Felici ha fatto un movimento strano e ha subito sentito un forte dolore, si è accasciato a terra e ha immediatamente chiesto l’intervento dello staff medico del Cagliari. Ha poi lasciato il campo in lacrime, con l’esordio di Alessandro Sugamele (attaccante dell’Under-20 reduce da quattro gol nelle prime tre giornate del Campionato Primavera 1) al suo posto.

Per Felici l’augurio è che non sia un’altra lesione o rottura, a maggior ragione visto che già meno di un anno fa aveva dovuto affrontare un’operazione a Villa Stuart e la lunga riabilitazione. Svolgerà a breve gli esami strumentali, che daranno un quadro più chiaro della situazione. Nel post partita, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha detto che spera non sia grave, mentre l’allenatore Fabio Pisacane ha avuto sensazioni molto più negative.

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