Atalanta-Cagliari, le pagelle rossoblù: Maldini glaciale, Mendy si ripeteI due marcatori spiccano all’interno di una prestazione superlativa di tutto il gruppo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È un Cagliari eccezionale quello che ha espugnato Bergamo, battendo 1-2 l’Atalanta e issandosi a nove punti in classifica dopo quattro giornate: nelle pagelle tanti voti alti, non solo per i marcatori Mendy e Maldini.
Caprile 6,5
Chiude la porta su Scamacca in avvio.
Zé Pedro 6,5
Il lancio per Adopo sullo 0-1 e non solo.
(dal 23’ st Sugawara 6,5)
Bagna l’esordio con alcune chiusure difensive.
Deiola 7,5
Dal suo colpo di testa nasce la mano di Kolašinac e il rigore.
Rodríguez 7,5
Aveva avuto le placche in settimana: in campo non si è visto, è stato perfetto.
Obert 7
Sfortunato sul tiro di Scamacca dell’1-1, poi chiude tutti i varchi.
Romano 7
Alla prima partita da “italiano”, testa i riflessi del suo connazionale Carnesecchi.
Winks 7,5
Regia di assoluta qualità, come ormai ha già abituato i rossoblù.
Fazzini 6,5
Da un suo errore nasce la punizione che porta all’1-1. Poi si riprende.
(dal 12’ st Fadera 6)
Pasticcia tanto, ma si procura un fallo utilissimo nel recupero.
Adopo 7
Uno dei tanti ex, serve a Mendy l’assist del vantaggio.
Maldini 7
Freddissimo nel trasformare il rigore e risultare decisivo come col Lecce.
(dal 34’ st Kofler sv)
Ci mette più di una pezza nell’assedio conclusivo.
Mendy 7,5
Quando vede l’Atalanta è un cecchino: ancora in gol come il 27 aprile.
(dal 34’ st Kevin Carlos sv)
Chiamato in causa per il finale.
Pisacane 7,5
Tre vittorie nelle prime quattro giornate: è un Cagliari di livello.