È un Cagliari eccezionale quello che ha espugnato Bergamo, battendo 1-2 l’Atalanta e issandosi a nove punti in classifica dopo quattro giornate: nelle pagelle tanti voti alti, non solo per i marcatori Mendy e Maldini.

Caprile 6,5

Chiude la porta su Scamacca in avvio.

Zé Pedro 6,5

Il lancio per Adopo sullo 0-1 e non solo.

(dal 23’ st Sugawara 6,5)

Bagna l’esordio con alcune chiusure difensive.

Deiola 7,5

Dal suo colpo di testa nasce la mano di Kolašinac e il rigore.

Rodríguez 7,5

Aveva avuto le placche in settimana: in campo non si è visto, è stato perfetto.

Obert 7

Sfortunato sul tiro di Scamacca dell’1-1, poi chiude tutti i varchi.

Romano 7

Alla prima partita da “italiano”, testa i riflessi del suo connazionale Carnesecchi.

Winks 7,5

Regia di assoluta qualità, come ormai ha già abituato i rossoblù.

Fazzini 6,5

Da un suo errore nasce la punizione che porta all’1-1. Poi si riprende.

(dal 12’ st Fadera 6)

Pasticcia tanto, ma si procura un fallo utilissimo nel recupero.

Adopo 7

Uno dei tanti ex, serve a Mendy l’assist del vantaggio.

Maldini 7

Freddissimo nel trasformare il rigore e risultare decisivo come col Lecce.

(dal 34’ st Kofler sv)

Ci mette più di una pezza nell’assedio conclusivo.

Mendy 7,5

Quando vede l’Atalanta è un cecchino: ancora in gol come il 27 aprile.

(dal 34’ st Kevin Carlos sv)

Chiamato in causa per il finale.

Pisacane 7,5

Tre vittorie nelle prime quattro giornate: è un Cagliari di livello.

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